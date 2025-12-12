「大和証券Mリーグ2025-26」12月11日の第1試合にBEAST X・中田花奈（連盟）が出場。今シーズンの好調ぶりが伝わるような表情と、抜群のスタイルがわかる入場シーンから、ファンが「やっぱり華ある」と沸き立った。

【映像】抜群スタイルも話題 中田花奈、魅惑の全身ショット

Mリーグ3年目の中田は、今期絶好調。試合前までにシーズン自己最多の5勝をあげており、これは過去2年かけてあげた3勝を上回る。個人ポイントも3ケタプラスで、昨シーズンまではリーディングボードを見ても常に最下位争いといったところから大躍進。常に上から数えた方がいいポジションを取れている。

好調ぶりは表情にもつながるのか、最近では入場してきた際にファンから自信が感じられる様子が注目されるようにもなってきた。売れ行き好調な写真集で披露している抜群のスタイルとともに、余裕すら感じさせる顔つきには「めちゃくちゃかわいい」「やっぱり華ある」「顔つき余裕やな」「確かにかなりんの顔付き良かった」という声が寄せられた。

今回の試合では僅差のラスに終わり悔しい結果に終わったものの、今シーズンの中田であればこの先ずるずると後退せず、すぐに巻き返すことも十分に可能だ。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

