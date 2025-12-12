元欅坂46のメンバーで一児の母である今泉佑唯が、自身の恋愛観について赤裸々な悩みを明かした。

【映像】1児の母・今泉佑唯の現在の姿

12月11日、見取り図の冠番組『見取り図じゃん』（テレビ朝日系）で年末特別編「小さな声なら言える女子会」が放送された。コンプライアンスが厳しく本音を言いにくい現代で、「大きな声では許されないけど、小さな声なら許してほしい」をコンセプトに、女性ゲストが秘密のトークを繰り広げる人気企画。この回には、見取り図（盛山晋太郎、リリー）、松村沙友理、福留光帆、重盛さと美、今泉佑唯、加納（Aマッソ）、吉住、やす子が出演した。

今泉は一児の母であり、元夫はYouTuberのワタナベマホト。2022年10月をもって芸能界を一度引退したが、2025年3月に芸能界復帰を発表した。

大きな声では言えない本音を語る企画「小さな声なら言える女子会」に初登場した今泉は、「どうして優しい男性よりも、悪い男性に惹かれちゃうんだろう」と小声で問いかけた。

今泉は学生時代から惹かれるタイプが同じだといい「アイドルをやっていたからだと思うんですけど、世間を知らなすぎたというか、自分が知らないことを知ってる人に惹かれる」と告白。特に惹かれた具体的な要素として、デートで「ここ行きたい」と言うと、「なんでこの人こんなに早くパソコン打てるんだろう」と思うほど、相手が素早く調べてくれるところに魅力を感じていたと明かした。

またzoomでの打ち合わせ中などに「あ、ちょっと待ってくださいね」と言って、カタカタカタと猛スピードでタイピングする姿を見て、思わず「どうしてそんなに早くできるんですか」と尋ねてしまったという。この意外な告白に、盛山は「パソコンファンや」とツッコみスタジオの笑いを誘った。今泉は自分がパソコンをいじれないからこそ、パソコンを駆使する姿を魅力的に感じていたことを認めると、「判断基準パソコンなん？」とみんなからつっこまれていた。