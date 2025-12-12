GRAPHT、「とちぎ eスポーツフェスタ 2025」に協賛。 「ストリートファイター6」グッズなど物販ブース出展を決定
【とちぎ eスポーツフェスタ 2025 Powerd by 足利銀行】 開催日時：12月20日9時30分～16時30分 会場：マロニエプラザ（栃木県宇都宮市元今泉 6-1-37） 入場：無料（一部プログラムは別途料金）
開催日時：12月20日9時30分～16時30分
・「ストリートファイター6」関連アイテム
(C)2025 MSY Inc. All rights reserved. GRAPHT is a trademark of MSY Inc.
MSYのブランド「GRAPHT」は、12月20日に栃木県宇都宮市で開催される「とちぎ eスポーツフェスタ 2025」（主催：とちぎ eスポーツ地域活性化実行委員会）へ協賛し、「ストリートファイター6」関連アイテムを提供する。
また当日は、会場内に物販ブースに出展し、「ストリートファイター6」や「PlayStation」関連アイテムなど、多彩なラインナップが販売される予定となっている。
とちぎ eスポーツフェスタ 2025
開催日時：12月20日9時30分～16時30分
会場：マロニエプラザ（栃木県宇都宮市元今泉 6-1-37）
入場：無料（一部プログラムは別途料金）
主催：とちぎ eスポーツ地域活性化実行委員会
運営：イナズマ
「とちぎ eスポーツフェスタ 2025」は、栃木県が推進する“年齢や障害の有無を問わず、誰もが楽しめるeスポーツ”をテーマに、地域交流や健康促進、社会参加を目的として行なわれるイベント。豊かな自然と文化を背景に、スポーツ愛好者やeスポーツファンが集い、熱戦や体験コンテンツを通じてeスポーツの魅力が発信される。
□「とちぎ eスポーツフェスタ 2025」公式サイト
GRAPHT 物販ブース出展内容
・「ストリートファイター6」関連アイテム
・「PlayStation」関連アイテム
「ストリートファイター6」関連アイテム
「PlayStation」関連アイテム
※画像はイメージです。販売アイテムのラインアップは変更となる可能性があります。
(C)2025 MSY Inc. All rights reserved. GRAPHT is a trademark of MSY Inc.
(C)CAPCOM