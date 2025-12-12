ËÜµ¤¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡£Fairbuds XL¤Ï¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¼«Ê¬¤Ç¸ò´¹¤·¤Æ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×
½¤Íý¤ä¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÀ¤¬¹â¤¯¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥àÈ¯¤Î¥¹¥Þ¥Û¥Ö¥é¥ó¥ÉFairphone¡£¥â¥¸¥å¡¼¥ë·¿¥Ñ¡¼¥Ä¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÁá¤¯¤«¤é³«È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªµ¡´ï¤Ë¤â¤½¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò³ÈÂç¡£2023Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Û¥óFairbuds XL¤¬¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¡¢Âè2À¤Âå¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
40mm¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òºÎÍÑ
Fairbuds XLÂè2À¤ÂåºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤µ¤ì¤¿40mm¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡£¿·¤¿¤Ê¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Fairphone¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ëÀº¿À¤ÏÁ´¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ë¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Î40mm¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¥Ñ¡¼¥ÄÃ±ÂÎ¹ØÆþ¤âOK¡£½éÂå¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤À¤±Æþ¤ìÂØ¤¨¤ÆDIY¥¢¥×¥Ç¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ïº¸±¦ÊÌÇä¤Ç¡¢º¸¤¬61.95¥æ¡¼¥í¡ÊÌó1Ëü1000±ß¡Ë¡¢±¦¤¬39.95¥æ¡¼¥í¡ÊÌó7,000±ß¡Ë¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ø¼°¤¤¤ï¤¯Âè2À¤Âå¤ÎÁ´¥Ñ¡¼¥Ä¤¬½éÂå¤È¤Î¸ß´¹À¤¢¤ê¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÊÑ¤ï¤ê¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥ó¥É¤È¥¤¥ä¡¼¥«¥Ã¥×¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉÛ¤Ï¡¢ÄÌµ¤À¤ÈÂÑµ×À¤¬¥¢¥Ã¥×¡£30Ê¬Æ°¤¤¬¤Ê¤¤¤È¼«Æ°¤ÇÅÅ¸»¤òÀÚ¤ëµ¡Ç½¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ý¤Á¤ÏANC¤¢¤ê¤Ç30»þ´Ö¡£ËÉ¿åËÉ¿ÐIP54¡£
¥«¥é¥Ð¥ê¤Ï¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥°¥ê¡¼¥ó¡ÊÎÐ¡Ë¤È¥Û¥é¥¤¥¾¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ê¹õ¡Ë¤Î2¿§¡£²Á³Ê¤Ï2Ç¯Á°¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î½éÂå¤«¤é¿ø¤¨ÃÖ¤¤Ç249¥æ¡¼¥í¡ÊÌó4Ëü5000±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
