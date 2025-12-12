「冬服って重たく見える、、」→ 解決！【ZARA】大人の抜け感に“この1枚”♡「上品トップス」

ニットやアウターで重たく見えがちな冬コーデに軽やかさを足したい。そんなときにチェックしたいのが、抜け感を出せそうな【ZARA（ザラ）】のトップス。さりげないレース使いで品良く見えるトップスや、レースがレイヤードされたようなデザインなど、1枚取り入れるだけでいつものコーデに変化をつけられそう。今回は、冬の着こなしをアップデートしてくれそうな「上品トップス」をご紹介します。

存在感のある華やかレーストップス

【ZARA】「ギピュールレースコンビTシャツ」\5,990（税込）

袖口と裾に付いている大ぶりのレースが、目を引くトップス。重ね着しているように見えるつくりで、1枚でもサマになりそうです。ロンTのようなシンプルなデザインと、歩くたびに揺れる華やかな印象のレースの組み合わせで、大人女性のデイリーコーデにも取り入れやすい、ちょうど良いバランス。ほんのりと透け感のある素材で、冬コーデも軽やかに仕上がりそうです。

波打つレースがポイントの上品トップス

【ZARA】「ソフトレーストップス」\4,390（税込）

裾が斜めにカットされたアシンメトリーデザインが印象的なトップス。レース部分はまっすぐではなく波打つようなラインでこなれた雰囲気に。上品なボートネック風のデザインが、首回りをきれいに見せてくれそう。裾と袖に付いたレースがレイヤード風のデザインで、取り入れるだけでおしゃれ見えが叶いそうな一枚です。

ふんわりシルエットで大人可愛く

【ZARA】「ロマンティックレーストップス」\5,990（税込）

袖口と裾がきゅっと絞られたデザインで、ふんわりとしたシルエットが楽しめるトップス。絞られた部分からレースに切り替わり、レイヤードしているように見えるのもポイントです。レースデザインとふんわりシルエットがフェミニンな印象ですが、スウェット素材で甘さをほどよく抑えてくれそう。さらっと着るだけで、冬のコーディネートをぱっと華やかな雰囲気にしてくれそうです。

レースと深めVネックできれい見えトップス

【ZARA】「レースニットセーター」\8,590（税込）

重たい印象になりがちなセーターに、大きく開いたVネックと胸元のレース使いで抜け感をプラス。レースがアクセントになり、一枚で上品な雰囲気に見せてくれそう。ほどよい肌見せと重ね着しているようなレースデザインが、大人女性のきれいめコーデにぴったりのトップスです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N