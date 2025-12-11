琥珀糖「ルミナスクリスタル 1/6の涙 マジカルジュエリーコレクション」数量限定発売



ケイズコーポレーションが展開する、200万乙女のときめき＆ゆめかわポエミースイーツ「ユニコーンティアーズ」は、12月3日(水)より、宝石のような輝きを放つ新作琥珀糖「ルミナスクリスタル 1/6の涙 マジカルジュエリーコレクション」6個入り(アソート)を数量限定で販売している。

同商品は、「ユニコーンティアーズ」シリーズの最新作。今回は「魔法のジュエリー」をテーマに、光にかざすとキラキラと輝く幻想的な琥珀糖を詰め合わせた。販売場所はあえて公表せず、全国のユニコーンティアーズ取扱い店舗のうち数店舗限定のシークレット販売となっている。

価格は1,998円(税込)だが、地域、店舗によって異なる場合がある。

魔法使いが隠した秘密の宝石箱

「ルミナスクリスタル」は、砂糖と寒天で作られる日本の伝統菓子「琥珀糖」を、現代的な感性で魔法のアイテムのようにアレンジした商品。外側はシャリッと、内側はプルッとした独特の食感が特徴。一粒一粒が異なるカッティングで仕上げられており、まるで鉱物や宝石のような美しさを放つ。

パッケージを開けた瞬間に広がるのは、ユニコーンが涙した後に残された宝石たちのような、儚くも美しい世界。日常を忘れさせるようなときめきを届ける。

[caption id="attachment_1489587" align="aligncenter" width="600"] 色とりどりの輝きを放つ琥珀糖。盛り付けるだけで優雅なティータイムに[/caption]

透明感あふれる見た目と繊細な食感が楽しめる琥珀糖で、エメラルド(グリーン)、アメジスト(パープル)、サファイア(ブルー)など、色鮮やかなラインナップで視覚的にも楽しめる。

商品名の「1/6の涙」には、ユニコーンの純粋な心が込められている。6種類の異なる輝きが、手にした人に小さな魔法をかける。

「ルミナスクリスタル」は、ただのお菓子ではない。「探すワクワク感」や「偶然の出会い」を楽しんでほしいという想いから、具体的な販売店舗を非公開とする「シークレット・ドロップ方式」を採用している。全国の“ある特定の数店舗”のみでひっそりと棚に並んでおり、ふと立ち寄ったお店でこの宝石箱を見つけた時、それはあなたにとっての運命の出会いとなるかもしれない。

同商品は数量限定生産のため、無くなり次第終了となる。

ユニコーンティアーズについて

[caption id="attachment_1490375" align="aligncenter" width="450"] マジカルロックキャンディ[/caption]

「ユニコーンティアーズ」は、ゆめかわいいものが大好きな乙女のために、2018年に誕生したお菓子のブランド。発売当初より「どこで買えるかひみつ」をコンセプトに、徹底して乙女のためにお菓子づくりや商品企画に取り組んできた。「手作り」「手作業」だからこそできる繊細で美しい宝石のような見た目のお菓子にこだわっている。

[caption id="attachment_1490379" align="aligncenter" width="449"] ユニコーンの涙[/caption]

ユニコーンティアーズのお菓子は美しさだけでなく、その多様性も魅力の一つ。季節の移ろいとともに、新たなフレーバーや見た目のお菓子が続々と登場する。

[caption id="attachment_1490376" align="aligncenter" width="450"] ジュエルボトル[/caption]

大切な人へのプレゼントに、自分へのご褒美に、様々なシーンで、「ユニコーンティアーズ」の美しさと美味しさを体験してほしいとしている。

この機会に、ワクワクとドキドキが詰まったゆめかわいいお菓子の世界を楽しんでみては。

ユニコーンティアーズ公式サイト：https://unicorntears.net

ユニコーンティアーズ公式Instagram：https://www.instagram.com/unicorn_tears_4fancy

(suzuki)