ペーパードライバー出張専門のハートフルドライビング、年末年始の帰省・旅行に向けたキャンペーンを開始



ペーパードライバー専門の出張講習を展開するハートフルドライビングが、年末年始の帰省・旅行シーズンに向け、12月1日(月)〜2026年1月30日(金)の期間「年末年始ドライブ安心サポートキャンペーン」を実施。

一年で最も運転負荷が高いこの時期に合わせ、帰省前チェック講習・冬季ドライブアドバイス・予約枠を特別増枠している。技術だけでなく“心理的安心”を重視したプログラムで、久しぶりの運転や長距離移動が不安な人をサポートする。

年末年始は一年で最も運転不可が高い時期

年末年始は、一年で最も運転が難しく“事故リスクが高い時期”。年末年始の帰省・旅行は、ペーパードライバーにとって特に不安が強まりやすいタイミングだ。その理由は「技術不足」ではなく、“環境要因”が重なる。

渋滞で周囲のスピードが乱れやすい。長距離移動で集中力が落ちやすい。見知らぬ土地・夜間走行が増える。荷物や同乗者が多くプレッシャーがかかる。雪道や凍結による季節要因。これらは、普段運転している人でさえ疲労するほど負荷が高く、ブランクのある人にとってはさらに大きな心理的ストレスにつながる。ハートフルドライビングは、こうした季節特有の不安に対応するため、期間限定で特別サポートを提供するとのことだ。

キャンペーンのプログラム内容を紹介

「年末年始ドライブ安心サポートキャンペーン」のプログラム内容を紹介しよう。「帰省前の安全チェック講習」は、高速の合流・分岐、駐車(実家や目的地を想定した再現指導)、夜間走行の見え方調整、個別の不安ポイントの分析を実施。最短10分で不安が消えるケースも多い、即効型の講習だ。

「冬季ドライブアドバイス強化」では、雪道・凍結路での滑りにくい操作、冬の車内コンディションの整え方、ヒヤリハットを避ける観察ポイントを指導。技術よりも“状況判断”を重視した解説で、初心者でも理解しやすい内容だ。

また、例年12月中旬以降は予約が集中しやすいため、今年は早朝・夜間の特別枠を増枠して対応するとのこと。地域や講師のスケジュールにより変動があるため、事前に確認を行いたい。

さらに受講は、子どもやパートナーなど家族の帯同もOK。実際の帰省を想定して練習したい人のために、家族同乗の状態でも安全に学べるプログラムを提供している。

帰省時の運転に向けて



帰省前に相談が急増する受講者の想定ケースは、以下の3タイプがある。子連れで帰省の40代女性は、高速の合流が怖くて毎年運転を避けていたが、講習で「見る順番」を習得し、今年は久しぶりに自分で運転して帰省予定とのこと。

妻の実家へ帰省のため、長距離運転を行う30代男性は、夜間・駐車が苦手で不安であったが、成功体験を積むことで「疲れにくい運転スタイル」を習得とのこと。

雪国に帰省の50代女性は、冬道が怖すぎて涙が出るほど緊張していたが、滑らないブレーキ方法と「焦らない運転」で自信を取り戻したとのことだ。

「年末年始は“環境が難しいだけ”なので、事前に準備をすれば誰でも安全に走れます。特に合流・駐車・冬道は、ポイントさえ分かれば短時間で不安が消えるケースも多いため、気軽に相談してほしいと思っています」と講師はコメントしている。

「年末年始ドライブ安心サポートキャンペーン」の申し込みは、TimeRexの予約フォームから受け付け中だ。料金は、今回のキャンペーン期間中も初回お試しコースが適用され、「初回お試しコース(平日・90分)」15,000円、「初回お試しコース(土日祝・90分)」16,000円だ。マンツーマン指導で追加料金はない、明朗会計だ。ただし、地域によっては出張費が発生する場合があるため、あらかじめ確認を。

心配事も多い久しぶりの長距離運転に向けて、ハートフルドライビングの「年末年始ドライブ安心サポートキャンペーン」を利用してみては。

TimeRex予約フォーム：https://timerex.net/s/k.kosao_fcd4/7d68c4f8

ハートフルドライビング公式サイト：https://heartful-driving.jp

(熊田明日良)