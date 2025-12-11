優しい光と好きな音に包まれる、ハウス型ワイヤレス高速チャージャー先行販売中！



シンズ・ストアが、12月3日(水)より、クラウドファンディングサイト・CAMPFIREにて、「WILIT『A46』やすらぎハウスチャージャー(以下、やすらぎハウスチャージャー)」の先行販売を開始した。

スマホを置くだけで最大15Wのワイヤレス高速充電開始



「やすらぎハウスチャージャー」は、面倒なコードの抜き差しは必要なく、スマホを置くだけで、最新のQi規格により最大15Wのワイヤレス高速充電がスタート。コードレスだからこそ、すっきりとしたベッドサイドを叶えることができる。



また、読書、くつろぎ、就寝と、シーンに合わせて光の強さを3段階から選べる、思いやりの調光機能付き。特に就寝時は、目に刺激を与えないほのかな明るさに設定すれば、眠気を妨げず、自然な眠りへと優しく導いてくれる。子どもの見守り灯りとしても最適だ。



さらに、波音、雨音、森のささやきなど、9種類に及ぶ選りすぐりの癒やしサウンドを内蔵。



音量も好みで調節でき、外界の騒音を遮断して、自分だけの集中空間や安眠環境を創り出すことができる。

オフタイマーや安定したスタンド機能も



「つけっぱなしで朝を迎えてしまった…」というときでも心配無用！30分・60分・90分の3段階オフタイマーが搭載されているので、セットした時間が来れば、ライトとサウンドが自動で消え、そのままぐっすりと朝まで眠りに集中できるようになっている。寝落ちがちな人にもぴったりの、気配り機能だ。



充電中でも、動画視聴やオンライン通話を快適にする安定したスタンド機能にも注目。最適な角度でスマホをしっかりと固定するスタンドが、手軽なハンズフリー生活を実現する。



ナチュラルで温もりを感じるおうち型のデザインは、どんなインテリアスタイルにもマッチし、空間にほっこりとした彩りをプラス。「やすらぎハウスチャージャー」は、単なるガジェットではなく、毎日眺めたくなる生活の一部になりそうだ。

YouTubeで「やすらぎハウスチャージャー」の動画が公開されているので、参考にチェックしてみよう。

お得な割引価格で先行販売中！





CAMPFIREでは、お得な割引価格で「やすらぎハウスチャージャー」を先行販売中！自分用はもちろん、大切な人への贈り物としてもオススメ。

ベッドサイドに、ほっとひと息つける小さな居場所。「やすらぎハウスチャージャー」で、優しい光と、好きな音に包まれる安眠習慣を始めてみては。

CAMPFIRE：https://camp-fire.jp/

プロジェクト名：寝落ち必至の安眠空間が、あなたのベッドサイドに。A46やすらぎハウスチャージャー

「やすらぎハウスチャージャー」動画：https://youtu.be/SxXYOE3UZQs

(佐藤ゆり)