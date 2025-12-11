【三重県多気町】「kiond」で木と森がテーマの体験・体感型の新春イベントを多数開催



三重県多気郡多気町の「カーゾック」が運営する「kiond(キオンド)」は、2026年1月1日(木・祝)〜4日(日)の期間、木のぬくもりで迎える新春イベントを開催する。

VISON内にある木と森がテーマの体験・体感型施設



「kiond」は、屋上遊園地の保守・運営を行う「カーゾック」が運営する。「VISON(ヴィソン)」内にあり、木と森をテーマにした体験・体感型施設だ。

たとえば、木のワークショップ、森のアクティビティ、木でできたプレイグラウンド、木や森の専門書・絵本等が自由に読めるカフェ、お土産やギフトにぴったりの木雑貨を全国から取り揃えたショップ、縁日などがラインナップ。

新春イベントでは、木の香りに包まれながら2026年の干支「午」を彫り上げるチェンソーアートの実演を間近で見学できる。ほかにも親子で楽しめるコマの絵付けや木工体験、福袋釣り、香り高い尾鷲ヒノキを使ったものづくり体験など、正月ならではのプログラムを用意。

「kiond」があるVISONは、伊勢神宮から車・バスで約30分なので、初詣の行き帰りに立ち寄れるのもポイント。新しい年の始まりに、木の温もりと手作りの喜びを、家族や友達、または一人でゆっくりと楽しめる。

魅力がいっぱいの新春イベント

新春イベントは、日によって開催される内容がさまざまだ。



「木工旋盤でチャレンジ！コマの絵付け体験」は、木工旋盤という木材を回転させる機械でコマ絵付けし、世界に一つだけのコマ作りをする。

開催日時は1月1日(木・祝)〜1月3日(土)の10:30〜16:00。途中1時間の休憩をはさんで実施する。参加費は1,200円。kiond建物内「Library Café」で行う。



「一年の福を釣りあげよう！新春福袋釣り」は、釣り竿を手に運試しの福袋釣りができる。さらに、「kiond」オリジナルの木の枝でできた色鉛筆、またはオリジナルマグネットが付いている。

開催日時は1月1日(木・祝)〜1月4日(日)の10:00から18:00まで。12時から1時間休憩をはさむ。参加費は1回につき500円だ。福袋は各日60個を用意している。開催場所はkiond建物内「Library Café」にて。



「選べる縁起物づくり体験」は、三重県産の香り高い尾鷲ヒノキで作る「縁起物キーホルダー作り」または白とピンクのまるい餅花を枝に飾りつけて花や葉をそえる伝統的な「はな餅かざり作り」のどちらか1つを選べる。

開催日時は1月1日(木・祝)〜1月3日(土)の10:00から17:00まで。参加費は1作品あたり縁起物キーホルダーは1,500円、はな餅かざりは1,000円。開催場所はkiond建物内「ワークルーム」だ。



「木目が美しい！木製『お正月一輪挿しづくり』」は、美しい木目を活かした、正月にぴったりの一輪挿しづくり。いろいろな表情を持つ木材の中から、心引かれる一枚を選び、紙やすりでなめらかに磨き上げ、焼きペン文字やちょっとしたイラストを刻む。

開催日時は1月2日(金)の11:00からと13:30からの2部制で所要時間は約60分ほど。参加費は1作品あたり2,300円となる。開催場所はkiond建物内「ワークルーム」にて。



「新年を彩るヒノキ枡の苔盆作り」は、「kiond」の前の森から採った素材を使用する苔盆作り。色とりどりの自然素材の中から、自分好みの素材を選び、自由に配置して、ヒノキ枡の中に自分だけの「小さな庭園」を制作する。

開催日時は1月3日(土)の11:00からと13:30からの2部制で所要時間は約60分ほど。参加費は1作品あたり2,900円となる。開催場所は、こちらもkiond建物内「ワークルーム」となる。



「福袋クッブ＆焚火マシュマロ」は、「kiond」前の芝生広場で、木の棒を投げてピンを倒すスウェーデン発祥のスポーツ「クッブ」で福袋をゲットしたり、焚火を囲んでマシュマロを焼いて味わったりできる体験だ。

開催日時は1月2日(金)〜1月4日(日)の11:00から15:30まで。参加費は「福袋クッブ」が1回あたり500円、「焚火マシュマロ」はマシュマロ2個で300円。



「2026年干支彫刻『午』新春チェンソーアートショー」は、毎年恒例の企画。林業家であり、チェンソーアート体験の講師も務める梶谷哲也氏が1.2ｍの杉を複数台のチェンソーで彫刻していく。

開催日時は1月3日(土)の12:00〜13:30で雨天は中止する。会場はVISON内 和ヴィソンエリア「食祭広場」にて行い、参加費は無料だ。

これらのイベントはどれも当日の参加が可能。ただし、先着受付のもの、予約優先のものがあるので、詳細は「kiond」の体験予約サイトで確認を。

初詣のついでに「kiond」に立ち寄って、さまざまな新春イベントを楽しんでみては。

■kiond

住所：三重県多気郡多気町ヴィソン672-1

kiond体験予約サイト：https://kiond.com/reserve

kiond公式HP：https://kiond.com

(淺野 陽介)