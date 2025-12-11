老舗ふすまメーカー発「waccara」から、和モダン柄のデザイン障子紙シリーズ発売！



ふすまメーカーの谷元フスマ工飾が運営するインテリアブランド「waccara」は、年末の大掃除やお正月の迎え支度に合わせ、色とりどりの和モダン柄を楽しめるデザイン障子紙シリーズを発売した。

同シリーズは、貼り替えるだけで和室の印象がぱっと明るくなる、季節のしつらえ直しにぴったりのアイテムとなっている。

“和室のプチ模様替え”に

年末の大掃除やお正月の迎え支度は、部屋の雰囲気を整えたくなるタイミング。特に和室は、来客や家族の集まりが増える季節に合わせて、「明るさや雰囲気をリフレッシュしたい」という声が高まる。

障子紙は貼り替えるだけで、光のやわらぎや室内の印象が変わるため、短時間で取り組める“和室のプチ模様替え”として注目されている。

「waccara」のデザイン障子紙は、豊富な和モダン柄と貼りやすい素材で、季節のしつらえ直しを気軽に楽しめるアイテムだ。

豊富な和モダンデザインで和室を明るく

「waccara」のデザイン障子紙は、和室をやさしく彩るオリジナルパターンを多数展開。やわらかな光を通しながら、部屋の雰囲気をぐっと明るく華やかに仕上げる。

素材には、日常使いに適した耐久性のある特殊紙を採用。衝撃や摩擦によるへたりが出にくく、長期間美しい状態を保てる。扱いやすい素材のため、貼り替え作業もスムーズで、初めての人でも仕上がりがきれいに整う。

また、ふすまと同柄のラインナップを用意しているので、 和室全体のトータルコーディネートが可能。自宅の模様替えから旅館・宿泊施設の演出まで幅広いシーンで使用できる。

人気の柄を紹介





人気柄の一部を紹介していこう。「花みかん」は、季節の光をやさしく受けとめる、やわらかな色合いが特徴だ。冬の和室をほっと和ませる。





「麻の葉結び」は、伝統柄をやわらかくアレンジ。和モダンな麻の葉の陰影が、上品で落ち着いた雰囲気を演出する。





「稲穂そよぐ 水」は、豊かさや感謝を象徴する稲文様。優しく軽やかなデザインと淡いブルーが、部屋をやわらかく明るく見せてくれる。



このほかにも、和室になじむデザインを多数用意。詳しくは下記商品ページで確認を。

「waccara」について

「waccara」は、創業79年の老舗ふすま屋・谷元フスマ工飾が展開するオリジナルブランド。ブランド名には、“和”のテイストをもつインテリアを入り口に、「和から」「輪っか」という広がりを重ねている。暮らしに素敵なアイテムが数珠つなぎ(輪っか)のようにやさしく広がっていく…そんな願いが込められている。日々の暮らしに寄り添う、“和のアクセント”を感じるインテリアアイテムを企画・展開している。



現在、障子紙を500円OFFで購入できるクーポンを配布中。クーポンコードは「waccaraSHOUJI」。有効期限は2026年1月31日(土)23:59となっている。

お正月に向けて、「waccara」のデザイン障子紙シリーズに貼り替えてみては。

デザイン障子紙商品ページ：https://waccara.t-f-kosyoku.com/collections/shoji-sheet

waccara HP：https://waccara.t-f-kosyoku.com

waccara 動画：https://www.youtube.com/watch?v=UsYAXupTNGk

(さえきそうすけ)