水溜りボンド・トミーと黒潮拉麺が共同開発した「ばかほど背脂黒醤油ラーメン」発売！



ウエルシア薬局が、人気動画クリエイター「水溜りボンド」トミーさんと、千葉県館山市の人気ラーメン店「黒潮拉麺」が共同開発した「ばかほど背脂黒醤油ラーメン」を、12月7日(日)よりウエルシアグループ店舗で限定販売中だ。

背脂の甘味×ニンニクの刺激の“中毒系”ラーメン



人気動画クリエイターのトミーさんは、「黒潮拉麺」でアルバイトを行っており、お店と深い縁を持つそう。今回「黒潮拉麺」監修のもと、コラボレーションが実現！トミーさんと、「黒潮拉麺」店主・西巻さんが試作を重ね、背脂の甘味とニンニクの刺激がふわっと広がる“中毒系”の一杯「ばかほど背脂黒醤油ラーメン」328円(税別)が完成した。

再仕込みしょうゆと超特撰こいくちしょうゆに、豚・魚介・ニンニクを合わせた力強い黒醤油スープに背脂を加え、香りとコクに深みを持たせた同ラーメン。歯切れとなめらかさを兼ね備えたノンフライ中細ストレート麺がスープとよく馴染み、チャーシューやメンマ、もやしなど、5種の具材が“店の一杯”を思わせる満足感を演出している。

トミーさんについて



「ばかほど背脂黒醤油ラーメン」を共同開発したトミーさんは、YouTube登録者数400万人以上を誇る「水溜りボンド」のメンバー。個人チャンネル「とみビデオ」は登録者数約100万人で、ドッキリ・検証・料理など、多ジャンルで人気を獲得しているクリエイターだ。

「黒潮拉麺」について



トミーさんとコラボした「黒潮拉麺」は、千葉県館山市の人気ラーメン店として、ラーメンWalkerグランプリ千葉2022新店3位 ラーメンWalkerグランプリ千葉2024銅賞受賞！



富津の老舗「宮醤油」をベースにしたオリジナル濃口たれに、豚鶏魚介のブレンドスープを合わせた「黒潮ラーメン」背脂の甘み、解ける極厚チャーシュー、浅草開化楼製特注麺がマッチする至高の一杯を提供している。

ウエルシア薬局について

「ばかほど背脂黒醤油ラーメン」を販売するウエルシア薬局は、企業理念「お客様の豊かな社会生活と健康な暮らしを提供します」のもと、主に調剤併設型ドラッグストアチェーンの運営を行っている企業。「調剤併設」「カウンセリング営業」「深夜営業」「介護」の4つの柱をビジネスモデルとしたドラッグストアを、39都道府県に約2,200店舗展開している。

この機会に、トミーさんと「黒潮拉麺」が共同開発した、背脂の甘味とニンニクが広がる“中毒系”カップ麺「ばかほど背油黒醤油ラーメン」を味わってみては。

ウエルシア薬局Webサイト：https://www.welcia-yakkyoku.co.jp

(佐藤ゆり)