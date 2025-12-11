温泉ミネラル入浴液「ポータブルONSEN」が@cosme STOREネクストトレンドゾーンに登場

[caption id="attachment_1489351" align="aligncenter" width="600"] @cosmeネクストトレンドゾーン展開店舗例[/caption]

大分県別府市に本社を置くmineralが展開する、自宅で温泉気分を味わえる温泉ミネラル入浴液「ポータブルONSEN」が、@cosmeにて“ネクストトレンド”として選出された。

これを受け、12月6日(土)〜2026年1月25日(日)の期間限定で@cosme STORE 7店舗のネクストトレンドゾーンにて「ポータブルONSEN」の特設ブースを展開し、販売・展示を実施している。

お気に入りの温泉を“持ち運ぶ”、温泉ミネラル入浴液



「ポータブルONSEN」は、お気に入りの温泉を“持ち運ぶ”という発想から生まれ、どこにいても天然温泉のような心地よさを実現する温泉源泉とミネラルエキスのみで構成された、温泉ミネラル入浴液。

浴槽のお湯(200L)に対し、約20〜30mLの「ポータブルONSEN」を入れ、よく混ぜてから入浴すると、自宅で温泉気分を味わうことができる。投入量は好みによって調整しよう。

日本が誇る天然の地下資源・温泉を世界に広める

mineralでは、ミネラルを科学的に研究し、日本が誇る天然の地下資源である温泉を世界に広める活動に注力している。具体的には、温泉や薬石などの持つミネラルを活用した製品開発や日本各地の効果性が高い温泉地の活用などに取り組んでいる。このような取り組みを通じて、ミネラルの魅力やその正しい知識が一般に広まり、これまで垂れ流されていた地下資源が世界に広がることになる。ミネラルの科学的研究とその応用は、日本の伝統的な温泉文化を新しい形で再発見し、地方経済の活性化や日本文化の国際的な認知度の向上に寄与すると考えている。

“次来るコスメ”が集まるネクストトレンドゾーン

今回、「ポータブルONSEN」が展示・販売される@cosmeネクストトレンドゾーンは、“次来るコスメ”が集まるのが特徴。最新ブランドやアイテムをいち早くチェックでき、コスメ好きには見逃せないエリアとなっている。



会場で展示・販売されるのは、大分県「ポータブルONSEN 湯布院」30ml/660円(税込)、



「ポータブルONSEN 湯布院」200ml/2,750円(税込)、



兵庫県「ポータブルONSEN 有馬温泉 元湯 古泉閣」200ml/2,750円(税込)の全3商品。

好みの使用量にもよるが、浴槽のお湯(200L)に対し、30mlの商品は約1回、200mlの商品は約8〜10回使用することができる。

@cosme STORE 7店舗で展開

今回、@cosmeネクストトレンドゾーンで「ポータブルONSEN」の特設ブースが展開されるのは、@cosme TOKYO／@cosme OSAKA／@cosme NAGOYA／@cosme STORE アミュエスト 博多店／@cosme STORE 札幌ステラプレイス店／@cosme STORE 金沢フォーラス店／@cosme STORE mozo ワンダーシティ店。

期間は12月6日(土)〜2026年1月25日(日)だが、@cosme STORE mozo ワンダーシティ店は新規開店日の12月19日(金)からスタートする。

トレンドの最前線アイテムが並ぶ@cosmeネクストトレンドゾーンに立ち寄って、温泉ミネラル入浴液「ポータブルONSEN」をチェックしてみては。

@cosme STORE販売・展示詳細：https://mineral.luxury/news/20251206.html

mineral 公式サイト：https://mineral.luxury

mineral Instagram：https://www.instagram.com/mineral.luxury

(佐藤ゆり)