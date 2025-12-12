食楽web

●ランチタイム限定のベーカリービュッフェが大人気の『MONDO イタリアンダイニング』に冬限定メニューが登場。ショコラやトリュフを使った予約必至のラインナップとは？

焼き立てのパンがたっぷり食べられると話題のベーカリービュッフェ。パン好きの方はもちろん、話題のグルメスポットとして気になっている人も多いのではないでしょうか。

小田急線・相模大野駅直結の『MONDO イタリアンダイニング』では、焼き立てパンと紅茶が存分にいただける、ランチタイム限定のベーカリービュッフェが人気です。

同店では12月から、冬野菜を使った惣菜パンやチーズたっぷりのグリルサンド、季節のソースで自分流に仕上げられるデザートなど、冬限定メニューがスタート。今すぐ食べに行きたくなる、注目メニューを紹介します。

アツアツ、サクサクの焼き立てが勢ぞろい！ 冬限定の贅沢な新作パン

芳醇な香りが堪能できる「フレンチディップ トリュフホットサンド」

冬バージョンのホットサンドは、キノコとベーコンをたっぷりのチーズとホワイトソースで包み、目の前で焼き上げる「フレンチディップ トリュフホットサンド」。芳醇なトリュフがリッチに香り、特製グレービーソースをかければぐっと贅沢に！

とろけるソースのスイーツ系「フレンチディップ トリュフホットサンド」

濃厚ショコラクリーム＆甘酸っぱいベリーソースがとろける冬のスイーツトースト「フレンチディップ トリュフホットサンド」。焼き立てのパンのアツアツと、冷たいクリームのコントラストが楽しめます。

「メルディーチーズオープンサンド」はハムとチーズのテッパンな組み合わせ！ ［食楽web］

こんがり焼きあがった軽いガーリックトーストに、濃厚なチーズディップと柔らかいプロシュートコットがたっぷりの「メルティ―チーズオープンサンド」。とろける旨味がたまらない、冬だけのオープンサンドです。

旬の野菜をたっぷりと使った、冬限定のダイニングメニュー

野菜がたっぷりいただける「冬野菜のポトフ～3種のコンディメント～」

ベーカリービュッフェでは、パンだけでなく食事メニューも充実しています。この冬は、旬の冬野菜の旨みを引き出したポトフが登場。柚子と胡椒をきかせた特製コンディメントやマスタード、サワークリームで味変も楽しめます。

鮮やかな色が印象的な「ビーツノフムス」

冬においしい真っ赤なビーツをフムスに仕立てた体がよろこぶスーパーフード。パンとの相性抜群な素材にもこだわっています。

こだわりの和紅茶とのマリアージュで特別なひとときを

好みのソースやトッピングで仕上げられる「パンナコッタ」

進化した冬のデザートコーナーも要チェックです。今期は自分で仕上げる体験型スイーツ「パンナコッタ」がお目見え。季節のソースやトッピングを自由に重ねてオリジナルの一品が作れます。焼き立てパンにも合う「紅茶のコンポート」にも注目を。

大人気の高加水フォカッチャのほか、復活したチーズリゾットも並びます

同店では、系列店「こがさかベイク」の和紅茶をテーブルサービスで提供。パンとの相性を追求した上質な香りが特長です。冬のランチタイムに香りのあたたかい余韻をぜひ。

さらに、国産小麦を使い、93％の高加水生地を天然酵母でじっくり発酵させた焼きたての「高加水フォカッチャ」や、リクエストにより冬限定で復活した濃厚な香りの「チーズリゾット」なども堪能できる『MONDO イタリアンダイニング』。ライブ感が味わえるベーカリービュッフェで、冬のグルメを心ゆくまで堪能してみてください。

●DATA

MONDO イタリアンダイニング

ランチタイム限定ベーカリービュッフェ（冬限定メニュー）

期間：2026年2月28日（土）まで

時間：10:45～15:15 ※2時間制、最終入店14:15

料金：平日/会員3,597円（税込）、一般3,927円（税込）

土日祝/会員3,980円（税込）、一般4,309円（税込）

お子様価格（4～10歳）1,496円（税込）

※会員価格は「キープウィルクラブアプリ」を持つ人が対象の価格

住：神奈川県相模原市相模大野3-8-1小田急相模大野ステーションスクエアB館ホテル棟7F

https://www.mondo-kw.com/