セガ ラッキーくじ「ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」が、ローソンやミニストップ、各種ホビーショップなどで順次発売。

5等級+ラストラッキー賞で構成され、セガ ラッキーくじだけのオリジナルデザイングッズがもらえる、ハズレなしのくじを楽しめます☆

セガ ラッキーくじ「ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」

発売日：2025年12月12日(金)より順次

価格：1回 790円（税込）

取扱店：ローソン、ミニストップ、各種ホビーショップなど

※店舗へのお問合せはお控えください

※店舗により、取り扱いのない場合があります

※店舗により、発売時間が異なります

※数量限定のため完売の可能性もあります

セガ ラッキーくじ「ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」が登場。

「ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」のグッズが当たる、ハズレ無しのくじを楽しめます！

5等級の賞品に加え、くじの最後の1枚を引くと貰える“ラストラッキー賞”も展開。

ふわふわのパジャマ姿で“寝そべり”ぬいぐるみを抱えるメンバーたちを描いた、セガ ラッキーくじだけのオリジナルデザイングッズが揃っています☆

A賞 クリアバッグ

A賞は、手持ちのぬいぐるみなどが映える「クリアバッグ」

セットで使える、デイリーユースにも便利なポーチが付属しています。

ファッション性と機能性を両立した、特別感あふれるキャラクターグッズです！

B賞 寝そべりぬいぐるみ（SS）

種類：全8種 ※種類は選べません

B賞は、セガ ラッキーくじのために描き下ろされた、特別衣装の「寝そべりぬいぐるみ（SS）」

メンバーたちを淡い色合いで表現し、愛らしい表情が魅力的なオリジナルグッズは、ファンなら手に入れたくなる特別な賞品です☆

C賞 アクリルスタンド

種類：全8種 ※種類は選べません

C賞には、飾って楽しめるアクリルスタンドが登場。

描き下ろしイラストを全身収めたデザインで、好きな場所に飾れます！

D賞 ミニ色紙

種類：全8種

コレクション性の高いミニ色紙は、D賞の賞品として展開。

愛らしいぬいぐるみを手にしたメンバーたちを集めたくなるグッズです☆

E賞 スクエア缶バッジセット

種類：全8種 ※種類は選べません

E賞には全8種のスクエア缶バッジセットをラインナップ。

「寝そべりぬいぐるみ」の表情アップと、ぬいぐるみを手にしたメンバー、2種類のデザインがセットになっています！

ラストラッキー賞 イラストボード

最後のくじを引いくともらえるラストラッキー賞には「イラストボード」が登場。

B3サイズで美麗な描き下ろしイラストを堪能できる、キャラクターの魅力がつまったプレミアムなグッズです☆

ダブルラッキー賞

セガ ラッキーくじ「ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」では、くじ券についているコードから応募できる、ダブルラッキー賞を実施。

C賞のアクリルスタンドを全種セットにして、抽選で10名に当たります！

セガオリジナルの衣装で、可愛いぬいぐるみを手にしたメンバーたちの描き下ろしイラストを使ったグッズが当たるハズレなしのくじ。

セガ ラッキーくじ「ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」は、2025年12月12日よりローソン・ミニストップ・各種ホビーショップなどで順次発売です☆

©プロジェクトラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 描き下ろし衣装と手にしたぬいぐるみがキュート！セガ ラッキーくじ「ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」 appeared first on Dtimes.