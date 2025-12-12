食楽web

富山県魚津市に拠点を置く菓子研究所『ZAX FOX』。人気のチーズクッキー缶「CheesyPoche」や新食感スイーツ「BISCAKE」など、話題のスイーツを次々と生み出している会社です。今回、新たなブランド「MAIN CREAM（メインクリーム）」が誕生しました。

ブランドコンセプトは、パティシエが完成させた“クリーム好きのための最高のクリーム”。このクリームを主役に据えたスイーツを届けたいという思いから「MAIN CREAM」は生まれました。

パッケージやショッパーのイラストレーションを手がけたのは、アーティストのAYAKA FUKANOさん。贈りものにも、自分を労わる小さなご褒美にもそっと寄り添ってくれる温かなデザインが魅力です。

「MAIN CREAM CHEESE CAKE」ホールサイズ 3,750円から

しっとりと焼き上げたニューヨークチーズケーキの上に、北海道産マスカルポーネをベースにした特製クリームを重ねた二層仕立て。クリームは、クリームチーズをベースに3種類の生クリーム、卵、バニラ、牛乳を絶妙なバランスで合わせています。

クリームが主役でありながら重さを感じさせない軽やかな後味。食べ進めるほどに素材のよさや余韻が広がり、クリーム好きをうっとりさせる幸福感を存分に味わえる一品です。

おやつはもちろん、どんなシーンにもそっと寄り添ってくれます。

魚津市の「ZAX FOXカウンター」、または 公式オンラインショップ にて購入可能です。ぜひ今注目したいお取り寄せスイーツとして、覚えておきたい一品です。

