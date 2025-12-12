吉林省吉林市で開催された低空実演飛行のイベント会場。（９月２７日撮影、吉林＝新華社配信）

【新華社北京12月12日】中国ではここ数年、戦略的新興産業である低高度空域を飛ぶ有人・無人航空機を活用した経済活動「低空経済」が飛躍的な発展を遂げている。江西省景徳鎮市でこのほど開かれた2025中国（江西）航空産業大会によると、中国の低空経済の市場規模は25年に1兆5千億元（1元＝約22円）に、30年には2兆元を超える見通しで、産業の発展は力強い成長の勢いをみせている。

中国は低空関連設備・技術の分野で、追いかける立場から部分的に世界をリードする立場への重要な転換期を迎えつつある。国内ではすでに969社が民用無人機（ドローン）製品情報システムへの登録を完了させ、その数は3191品目、約478万機に上ったほか、世界初の4人乗り電動航空機が中国民用航空局から型式証明を取得した。

地域別にみると、現在は広東省深圳市、四川省成都市、江西省南昌市などの都市で低空経済関連産業の集積がみられ、無人機物流や有人飛行、低空域での観光などの分野で多くの新たな業態が生み出された。低空域の管理・改革の深化とインフラの整備が進むにつれ、低空経済は地域のバランスのとれた発展と産業高度化を推進する重要な支えになっている。

低空物流を例にとると、24年に新たに開設された物流航路は140路線を超え、即時配送業界の受注件数は480億件に上った。業界予測によると、35年までに中国の無人機物流業界の生産額が1兆元を超え、年平均伸び率は20％以上を維持する見通し。

工業情報化部の辛国斌（しん・こくひん）副部長によると、世界航空産業の様相は変化しつつある。航空技術と新エネルギーや次世代情報技術などとの融合の加速は新たな機会と試練をもたらしている。このため、航空産業の集積化を推進し、重点機種の開発をけん引役として「専精特新（専業化、精細化、特色化、斬新化）」の特徴を持つ企業を多く育成し、航空設備の研究・製造に特化した拠点を構築することが求められる。地域間の連携を強化し、サプライチェーン（供給網）の供給能力とデジタル化生産のレベルを引き上げ、大型航空機など国家級の先進製造業クラスターを形成し、オープンでウィンウィンな産業生態系を形成する必要もある。