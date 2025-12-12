えなこ、聖夜に“豊満美バスト”輝く 『ヤングアニマル』表紙・巻頭で冬限定の“ときめき”を
人気コスプレイヤーのえなこが、12日発売の『ヤングアニマル』24号で表紙と巻頭グラビアを飾った。冬の季節に映える輝く笑顔と、ピンクのリボンに包まれたロマンチックなビジュアルで、聖夜の雰囲気をまとったグラビアを披露している。
【写真】表紙でも美バスト＆美くびれを披露するえなこ
誌面では、きらめくシチュエーションの中で、えなこの魅力が存分に引き出されたショットが連続。豊満なバストラインが際立ち、キュートさと色香が共存する“冬限定のときめき”を届ける内容だ。
さらに、ローソンとHMVで『ヤングアニマル』24号を購入すると限定の両面クリアファイル特典が付属。全2種類のクリアファイルがラインナップされており、ファンには見逃せない仕上がりとなっている。
そのほか「Premium Movie Gravure」には、2025年YAを華やかに盛り上げたグラビアが大集合。えなこ、朝比奈みゆう、佐野なぎさ、沢美沙樹、白濱美兎、春蝶、三田のえ、桃木兎羽、山本栞、PPE×紫雲寺家の子供たち が登場する。
