退社を発表したTBS良原安美アナウンサー（30）が12日、アシスタントを務める同局ラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）に出演。反響を語った。

良原アナは5日、1月をもってTBSを退社すると発表。年内に全ての出演番組を卒業する。

パーソナリティーの今田耕司（59）から「アミーゴ（良原アナの愛称）、どうでしたか？この1週間。反応は」と周囲のリアクションを聞かれると、「リアルに100人ぐらいから連絡が来ました」と告白。「すげえ。人脈」と今田を驚かせた。

今田が「でも人生の岐路ですもんね」と話すと、良原アナは「学生時代の友達もそうですし、会社の人も知らない方が多かったので。ビックリされて」。今田が「何すんの？みたいなのも来るし。当然恵さんも泣き…」と同局「ひるおび」で共演する恵俊彰の名前を持ち出すと、良原アナは「大泣き」と即答。今田からは「うそつけ！瞬時に出たうそ」とツッコまれた。

今田は「まだ言えないですけども、いろんなことを知ってる大人になりたいということで」と良原アナの今後に触れつつ、「バックパッカー？」と質問。良原アナは「世界回ろっかな。それありですね」と笑っていた。