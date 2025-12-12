【みんななかよく】サンリオの歴史を辿る新ミュージアム「山梨いちごの王さまミュージアム サンリオ創業者 辻󠄀信太郎記念館」山梨県甲斐市に2026年4月誕生へ
サンリオは2026年4月、「山梨いちごの王さまミュージアム サンリオ創業者 辻󠄀信太郎記念館」を山梨県甲斐市にオープンする。
サンリオ創業者・辻󠄀 信太郎氏/山梨いちごの王さまミュージアム サンリオ創業者 辻󠄀信太郎記念館
サンリオの創業者である辻󠄀 信太郎氏は、「人は一人では生きられない。それならば、みんなでなかよく助け合って生きていこう」と考え、1960年にサンリオの前身である「山梨シルクセンター」を創った。小さな贈り物にメッセージを添えて贈ることで、人と人が仲良くなるためのきっかけを作ってきたサンリオ。「ハローキティ」をはじめとするキャラクターたちはそんな想いから生まれた。
同ミュージアムは、これまで公には語られてこなかったサンリオの創成期や歴史について知ることができる施設。辻󠄀氏とその分身とも言えるキャラクター「いちごの王さま」から、サンリオファンへの贈り物として誕生する。
サンリオ創業者(現・名誉会長)辻󠄀信太郎氏
展示内容として、サンリオの誕生から年代ごとの歩みが分かる歴史資料展示や、キャラクターやグッズ、いちご新聞などが並ぶほか、歴史資料に基づくウエルカムスポットや、ショップ什器、辻󠄀信太郎氏の執務室、個人年表、ゆかりの品の展示なども用意される。
鳥瞰図
外観
展示棟内イメージ
展示棟内イメージ
ギフトショップイメージ
