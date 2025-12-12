日本バレーボール協会会長でタレントの川合俊一（62）が12日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。カーリング女子のフォルティウスがミラノ・コルティナ五輪出場を決めたことである“提案”をした。

フォルティウスは10日（日本時間11日）にカナダで行われたミラノ・コルティナ五輪最終予選の女子プレーオフでノルウェーを6―5で下し、五輪出場権を手にした。

日本女子は8大会連続の五輪出場。スキップの吉村紗也香にとっては、北海道・常呂高3年だった10年バンクーバー大会から5度目の挑戦でつかんだ涙の五輪切符になった。

番組には元カーリング日本代表で現在はお笑い芸人の廣澤壮汰が出演。親交のあるフォルティウスの5人の選手それぞれの特徴を紹介し、小野寺佳歩を「筋肉」と伝えた。

その理由として「小野寺選手は高校で陸上やってて鉄人と言われてる7種競技でインターハイ行かれてるんですよ」とし「ゴシゴシするスイープ、かっこよさは男子に引けを取らない力強さある」と力強さは随一と紹介した。

この話を聞いた川合は「キャッチフレーズって覚えるのに大事でバレーボールも“パワフル・カナ”とか“プリンセス・メグ”とか」と過去にキャッチフレーズを付けて紹介された選手が多々いたと振り返り「付けると一般の方も覚えやすい」と提案した。

MCの谷原章介が「川合さんは何でした？」と現役時代のキャッチフレーズを尋ねると、川合は「ネット際の魔術師」と告白。スタジオの共演者らから笑い声が漏れていた。