◆第１８回カペラＳ・Ｇ３（１２月１４日、中山競馬場・ダート１２００メートル）枠順決定＝１２月１２日

出走馬１６頭の枠順が決定した。１勝クラスから３連勝中で重賞初制覇に挑むテーオーエルビス（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ヴォラタイル）は２枠４番に決まった。昨年に続く連覇がかかるガビーズシスター（牝４歳、美浦・森一誠厩舎、父アポロキングダム）は５枠９番に決定。交流重賞３連勝と充実ぶりが際立つヤマニンチェルキ（牡３歳、栗東・中村直也厩舎、父フォーウィールドライブ）は、大外の８枠１６番となった。枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、騎手、斤量の順）。

（１）ドンアミティエ 牡５ 丹内 祐次 ５７

（２）エートラックス 牡４ 内田 博幸 ５８

（３）スターペスカオリ 牝５ 長岡 禎仁 ５５

（４）テーオーエルビス 牡３ 鮫島 克駿 ５６

（５）サンライズアムール 牡６ 北村 宏司 ５８

（６）ポッドベイダー 牡３ 荻野 極 ５６

（７）キャンディドライヴ 牡６ 落合 玄太 ５７

（８）クロジシジョー 牡６ 戸崎 圭太 ５７

（９）ガビーズシスター 牝４ 吉田 隼人 ５６

（１０）タガノミスト 牝４ 佐々木大輔 ５５

（１１）チカッパ 牡４ 横山 典弘 ５８

（１２）カルチャーデイ 牝４ 柴田 善臣 ５５

（１３）エコロアゼル 牡３ 団野 大成 ５６

（１４）ジャスパーゴールド セン７ 菅原 明良 ５７

（１５）ニットウバジル 牡５ 吉田 豊 ５７

（１６）ヤマニンチェルキ 牡３ 岩田 望来 ５８