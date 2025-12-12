お笑い芸人・やす子（27）が11日放送のテレビ朝日「見取り図じゃん」年末SPに出演。彼氏できたと指摘される場面について語った。

世のオジサンの価値観について女性芸能人たちがトーク。元AKB福留光帆は「ほんとオジサンって、色気出てきた＝男できたに結びつけがち」と訴えた。

AKB48卒業後、髪色を明るくするなど印象を変えている福留だが、「学生時代“陰”のほうやったんで、最近テレビとか出始めてブリーチしてみたいなと思ってやってみた。メークも表に出始めたんでいろいろしてる」と説明した。

だが、「YouTube上げれば上げるほど、“色気出てきた、絶対男できたやん”って毎回コメントが付く。色気＝男、みたいな…マジ最近疲れてます」ともらした。

Aマッソ・加納は「あとオジサンってシェーディング知らんから、すぐ“鼻イジった？”って言ってきます」と指摘した。シェーディングとは立体感を出すために陰影をつけるメーク術。重盛さと美もシェーディング効果で「“めっちゃ痩せたやん、食べてるか？”とか言ってくる」と続いた。

やす子は「“痩せたから彼氏できたんじゃないか？”と言われることがある」というが、痩せた原因は恋人ではなく「大体、過酷ロケですね」と明かし、笑いを誘っていた。