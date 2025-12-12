「カーリング男子・ミラノ・コルティナ五輪世界最終予選プレーオフ、中国９−４日本」（１１日、ケロウナ）

日本男子代表のＳＣ軽井沢クラブは中国代表に敗戦。残り１枠をかけた最後の戦いに敗れ、ミラノ・コルティナ冬季五輪の出場を逃した。

第１エンドに中国が２点を先行。追いかける形となった日本だが、手堅い中国に対して複数点を奪えず。逆に第５エンドは手痛いミスから再び２点を失い、前半を１−４で折り返した。

有利な後攻でスタートした第６エンドは中国のミスを逃さず、フォースの柳沢李空がラストショットを決めて２点を奪取。１点差に迫ったが、第９エンドに４点のビッグエンドを作られ、コンシードした。

今大会は１次リーグ最終戦で中国に勝ち、３位でプレーオフ進出。中国との再戦で、勝てば男子としては２大会ぶりの五輪出場となったが、無念の敗戦となった。

日本女子代表のフォルティウスは１０日（日本時間１１日）、ノルウェーと激闘の末に勝利。女子としては８大会連続の五輪出場が決定した。この日は吉村紗也香らメンバーが客席で男子チームを応援する姿もあった。