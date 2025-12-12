【MG 1/100 ジム・スナイパーII（ホワイト・ディンゴ隊仕様）】 予約開始：12月12日11時 2026年3月 再販予定 価格：4,620円 【MG 1/100 ジェスタ・キャノン】 予約開始：12月12日11時 2026年3月 再販予定 価格：5,940円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「MG 1/100 ジム・スナイパーII（ホワイト・ディンゴ隊仕様）」と「MG 1/100 ジェスタ・キャノン」を2026年3月に再販する。12月12日11時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は「MG ジム・スナイパーII」が4,620円、「MG ジェスタ・キャノン」が5,940円。

本製品は、ゲーム「機動戦士ガンダム外伝 コロニーの落ちた地で…」に登場する「RGM-79SP ジム・スナイパーII（ホワイト・ディンゴ隊仕様）」と、アニメ「機動戦士ガンダムUC」に登場する「ジェスタ・キャノン」を、それぞれ同社のプラモデルシリーズ「MG（マスターグレード）」で商品化したもの。

「MG 1/100 ジム・スナイパーII（ホワイト・ディンゴ隊仕様）」は、右側頭部に配置される頭部バルカン・ポッドを新規パーツで再現しており、白と紺を基調とする印象的な機体を、成形色で再現。ホワイト・ディンゴ隊仕様機専用のミドル・シールドを新規造形で再現するほか、地上用ハイパー・バズーカ、ロングレンジ・ビーム・ライフル、90mmプルバップ・マシンガン、100mmマシンガン、ビーム・ライフル、ビーム・サーベルなどの多彩な武器類が付属するほか、可動指のマニピュレーターが付属する。

素体は、数々の可動構造を搭載しており、ホワイト・ディンゴ隊の特徴的な部隊マークなどを含んだ、新規デザインのデカールが水転写式で付属する。

「MG 1/100 ジェスタ・キャノン」は、中距離支援用のビーム・キャノン、4連マルチ・ランチャーは角度調整ができ、躍動感あるシーンを再現できるほか、ビーム・ライフルにはグレネード・ランチャーなどの着脱可能な、新規造形の拡張装備が付属し、脚部増加装甲とともに追加された3連装グレネード・ランチャーは開閉ギミックを搭載。各追加武装は着脱することができる。

胸部、肩部、腰部フロントアーマー、左腕、脚部の各増加装甲を新規造形で再現しており、コーションマークなどを収録した新規デザインのマーキングが水転写デカールで付属するほか、パーツの差し替えで、一部増加装甲の取り外しやシールドの取り付けができる。

仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/100スケール 素材：PS、PE、PP、ABS、PUR仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/100スケール 素材：PS、PE、ABS、PP

(C)創通・サンライズ

※写真の完成品は開発途中の試作品です。また、塗装してあります。実際の商品とは多少異なる場合がございます。