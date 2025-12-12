M!LK佐野勇斗「ESCAPE」共演子役からの似顔絵披露「特徴捉えてる」「兄弟みたいに仲良し」と反響
【モデルプレス＝2025/12/12】M!LKの佐野勇斗が12月10日、自身のInstagramを更新。同日最終回を迎えた、自身と女優の桜田ひよりがW主演を務める日本テレビ系ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」で共演した子役が描いてくれた似顔絵を披露した。
【写真】27歳人気アイドル「特徴捉えてる」似顔絵持ったほっこり2ショット
◆佐野勇斗、共演子役からの似顔絵披露
佐野は「ひかるが似顔絵描いてくれた 宝物 ありがとうねらいちゃん！」とコメント。同作で城之内星役を演じた子役の阿部来叶が描いてくれたという似顔絵を片手に持ち、片手で後ろから阿部を抱きかかえている笑顔の2ショットを公開した。
◆佐野勇斗の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「2人とも可愛すぎる」「兄弟みたいに仲良し」「似顔絵ほっこり」「特徴捉えてる」「癒し空間」「ドラマ最高でした」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
