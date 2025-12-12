【SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] マジンガーＺ パイルダーオン！セット(2次発送分)】 12月12日13時より予約開始 2026年5月 発送予定 価格：8,500円

バンダイは、食玩プラキット「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] マジンガーＺ パイルダーオン！セット」2次発送分を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて12月12日13時より予約受付を開始する。発送は2026年5月を予定し、価格は8,500円。

本商品は1972年に放映されたTVアニメ「マジンガーZ」から「マジンガーZ」をアニメカラーVer.としてSMPシリーズで立体化したもの。

劇中のデザインが再現され、着脱可能なホバーパイルダー＆ジェットパイルダーをはじめ、ジェットスクランダー、アイアンカッター、ドリルミサイルなど豊富なオプションパーツやエフェクトパーツが付属する。

パイルダーオンやロケットパンチなど劇中のアクションを再現することができる。

また、2025年12月発送予定の「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 鋼鉄ジーグスルーインセット」に付属のマッハドリルやパーンサロイドと組み合わせ遊ぶことができる。

(C)ダイナミック企画・東映アニメーション