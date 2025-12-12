¡ÖE¥«¥Ã¥×¤Ç¤¹¤«¡×ÆüËÜTBS·Ï¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¹µ¤¨¤ë¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¡¢½÷ÀÌäÂê¤Îµ¿ÏÇ¤Ë¡ÈÄÉ²Ã¤ÎË½Ïª¡É¤¬ÅÐ¾ì
ÆüËÜ¤ÎTBS·Ï¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¹µ¤¨¤ëÇÐÍ¥¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤Î»äÀ¸³è¤ò¤á¤°¤ëµ¿ÏÇ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Ë½Ïª¼Ô¤Ë¤è¤ëÄÉ²Ã¤ÎË½Ïª¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»öÂÖ¤Ï¿·¤¿¤Ê¶ÉÌÌ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤¬½Ð±é¡ÄÃæÂ¼ÎÑÌé¼ç±é¤ÎTBS¥É¥é¥Þ¤ÏÂç¾æÉ×¤«
12·î12Æü¡¢¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤Î»äÀ¸³è¤òË½Ïª¤·¤¿½÷ÀA»á¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀAI¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¼ê¤òµó¤²¤Æ¡£¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë´°Á´¤ËºÇ¸å¡£¤³¤ì¤¬ËÜÊª¤Ê¤é¡¢»Ä¤ê¤Î¥«¥«¥ª¥È¡¼¥¯¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤âËÜÊª¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤È¸ò¤ï¤·¤¿¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¡¼¥ë¡ÊDM¡Ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ë¤è¤ë¤È¡¢A»á¤Ï2024Ç¯1·î26Æü¡¢¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï»ä¤ÎÍýÁÛ¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£³°¹ñ¿Í¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦DM¤òºÇ½é¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¸ì¤¬ËÜÅö¤Ë¤ª¾å¼ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤³¤Î¹ñ¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊÖÅú¤·¡¢A»á¤Ï²»À¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¸å¡¢¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¸¤Æ¥»¥ë¥«¡Ê¼«»£¤ê¼Ì¿¿¡Ë¤òÁ÷¿®¤·¤¿¡£¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤ÏÏª½Ð¤Î¤¢¤ë¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö²Ö¤Ç±£¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤âA»á¤È¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ÏÂ³¤¤¤¿¡£¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤Ï¡Ö¶»¤ò¸«¤Æ¡¢²ñÏÃ¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤ó¤ÆÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¶»¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¥µ¥¤¥º¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡ÖE¥«¥Ã¥×¤Ç¤¹¤«¡×¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤³¤ÎÊý¡¢¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¥«¥«¥ª¥È¡¼¥¯¤ÎID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¡Ö¥«¥«¥ª¥È¡¼¥¯Á÷¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
A»á¤Ï¡¢ºÇ½é¤ÎË½ÏªÅê¹Æ¤¬AI¤Ë¤è¤ëÙÔÂ¤¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¼Õºá¤·¤¿¸å¡¢ºÆ¤ÓÎ©¾ì¤òËÝ¤·¡¢Ìµ¼Â¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Åê¹Æ¤Îºï½ü¤ÈÅ±²ó¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥óÂ¦¤Ïµõµ¶»ö¼Â¤ÎÎ®ÉÛ¤Ë¤è¤ëÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Ê¤É¤Ç¹ðÁÊ¤ò½ª¤¨¡¢¸½ºß¤ÏÄ´ºº·ë²Ì¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤Ï¼õ¾Þ¥³¥á¥ó¥È¤Ç¥æ¡¦¥¸¥§¥½¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÀÁè¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¼ø¾Þ¼°¡Ö2025 AAA¡×¤Ç¡ÖAAA¥Ù¥¹¥È¥Á¥ç¥¤¥¹¡×ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªº×¤ê¥à¡¼¥É¤Î¾ì¤Ë¤Ï¤½¤°¤ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ºÇ¶á¤Î»ä¤ÏÅ·µ¤Í½Êó¤Ë¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿ð»¤¬¹ß¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£¸½ºß¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤¬²ñ¼Ò¤Î¥á¡¼¥ë¤Ë¼Õºá¤ÈÁ±½è¤òµá¤á¤ëÊ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£É¬¤ºÊá¤Þ¤¨¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¸å¡¢¡Ö¡ØSNL¥³¥ê¥¢¡Ù¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£ËÍ¤Ï¤â¤¦ÌÚÍËÆü¤ÏµÙ¤ß¤À¡£¥Ï¥Ï·»¤µ¤ó¡¢¥¦¥¸¥§·»¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤¬¹ßÈÄ¤·¤¿¡ØÍ·¤Ö¤Ê¤é²¿¤¹¤ë¡©¡Ù¡Ê¸¶Âê¡¢MBC¡Ë¤ÏÌÚÍËÆü¤Ë¼ýÏ¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¥Ï¤È¥Á¥å¡¦¥¦¥¸¥§¤Ë¤Ï¸ÀµÚ¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥æ¡¦¥¸¥§¥½¥¯¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢°Õ¿ÞÅª¤ÊÁÀ¤¤·â¤Á¤ä¥¹¥ë¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î»ØÅ¦¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥óÂ¦¤Ï¡ÖÆÃÄê¤Î¿ÍÊª¤òÁÀ¤Ã¤¿°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÏÀÁè¤È¤·¤Æ¸ÀµÚ¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤¬»ÄÇ°¤À¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
»äÀ¸³è¤Îµ¿ÏÇÂÐ±þ¤Ë¿À·Ð¤ò½¸Ãæ¤·¤Æ¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢¼«¿È¤ò¹ßÈÄ¤µ¤»¤¿ÈÖÁÈ¤ò¹¶·â¤·¡¢ÆÃÄê¤Î½Ð±é¼Ô¤ò¥¹¥ë¡¼¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÈãÈ½¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£°ìÉô¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤Î¹ÔÆ°¤òÈãÈ½¤·¡¢»ÄÇ°¤À¤È¤¹¤ëÈ¿±þ¤ò¼¨¤¹°ìÊý¤Ç¡¢¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤¬»äÀ¸³è¤Îµ¿ÏÇÂÐ±þ¤À¤±¤Ç¤â¼ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¾õ¶·¤Ç¡¢Ë½Ïª¼Ô¤ÏÄÉ²Ã¤ÎË½Ïª¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«¿È¤Î¼çÄ¥¤ËÎÏ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤Î»äÀ¸³è¤ò¤á¤°¤ë±½¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤Ï¡¢ÃæÂ¼ÎÑÌé¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëTBS·Ï¤Î¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1989Ç¯1·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£2012Ç¯¤Î±Ç²è¡ØÇòÌë¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¥´¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥¯É×ÉØ¡Ù¡Ø¥¦¥é¥Á¥ã¥Á¥ã!?¡ÁÃË½÷6¿ÍÎø¤Î¥Ð¥È¥ë¡Á¡Ù¡Ø¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¡Ý¸¡Ë¡ÃË½÷¡Ý¡Ù¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£ÆÃ¤Ë¡Ø»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤ò¶ì¤·¤á¤ë¡ÈºÇÄã¤ÊÉ×¡É¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤â³èÌö¤·¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ØÄê»þÂà¶Ð¡Ù¤òÆÁ±Ê¤æ¤¦¤¤È¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ë¥Á¤ÊºÍÇ½¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£