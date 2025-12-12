ハイヒール・モモコ、大小4つのボリューム満点弁当公開「満足感ありそう」「大量わかめにびっくり」と反響
【モデルプレス＝2025/12/12】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが12月11日、自身のInstagramを更新。カンテレの情報番組「よ〜いドン！」（毎週月〜金曜あさ9時50分〜）のスタッフへの手作り弁当を公開した。
【写真】61歳大御所芸人「大量わかめにびっくり」おかずぎっしり詰まった手作り弁当4つ
モモコは「昨日のよ〜いドン！のスタッフ弁当です」とつづり、大小4つの弁当の写真を投稿。おかずは「餃子、頂き物の美味しいお漬物、野菜＆卵炒め、テッパンの明太子…などなど」と説明し「もどしすぎて皆にびっくりされた大量のわかめも入れました」とボリューム満点の弁当を披露した。
この投稿に、ファンからは「満足感ありそう」「美味しいものばかり」「これは間違いない」「大量わかめにびっくり」「まるでプロみたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆ハイヒール・モモコ、ボリューム満点の「スタッフ弁当」披露
◆ハイヒール・モモコの投稿に「満足感ありそう」と反響
