板野友美「若返ってんのどゆこと？」と友人衝撃 AKB48現役時代＆現在のビジュ比較写真が話題
【モデルプレス＝2025/12/12】元AKB48でタレントの板野友美が12月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。AKB48の現役時代・10周年時・20周年時の比較画像を公開した。
【写真】元AKB神7「若返ってんのどゆこと？」衝撃のビジュ比較ショット
板野は「友達から送られてきたwww」と記し「現役」「10周年」「20周年」とそれぞれコメントが入った3枚のステージ写真を並べた画像を公開。画像には友人からの「時の経過って概念ないの？若返ってんのどゆこと？」という驚きのコメントが添えられている。
この投稿に、ファンからは「ずっと変わらず可愛い」「どれもキラキラアイドル」「本当に若返っててすごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
