「ブレンディ」明治公園でカフェオレの飲み比べイベント開催、さまざまなミルクとの相性の良さを訴求/味の素AGF

味の素AGFは12月11〜14日までの4日間、「ブレンディ」インスタントコーヒーの体験型ポップアップカフェ「カフェオレちゃんもインスタントん♪ CAFÉ by Blendy」を都立明治公園内のMeiji Park Market(東京都新宿区)で開催している。さまざまなミルクを使用したカフェオレを飲み比べる体験で、「ブレンディ」インスタントコーヒーのおいしさやミルクとの相性の良さを訴求するイベントだ。

ポップアップカフェの内装

イベントでは、「ブレンディ」インスタントコーヒーと合わせるミルクを、牛乳・ソイミルク・オーツミルク・アーモンドミルクの4種類から3つ選び、選んだミルクを使用したカフェオレを飲み比べることができる。さまざまなミルクとの組み合わせを体験してもらい、植物性ミルクを使用したカフェオレの味わいの広がりを伝えるねらいだ。

(左から)河村さん、榮倉奈々さん

「ブレンディ」インスタントコーヒーのCMに出演している女優の榮倉奈々さんは、11日に実施したオープニングイベントに参加し、「普段家に置いていないミルクを使ったカフェオレを楽しむことができた。ミルクを変えると味わいが大きく変わるので、好みや気分によって違った味わいで楽しめるのは嬉しい」と話した。

市場や生活者の嗜好が変化し、家庭で楽しむコーヒーへの期待が高まる中、同社はコーヒーのカスタマイズ性を広げるさまざまなミルクに改めて注目したという。

味の素AGFコンシューマービジネス部の河村有里さんは、「『ブレンディ』インスタントコーヒーは、牛乳だけでなく豆乳、オーツミルク、アーモンドミルクといった植物性ミルクとも相性が良く、それぞれのミルクの個性を引き出すミルクマッチの良さも魅力だ。参加者にはさまざまなカフェオレを飲み比べることで、ベストなミルクマッチを発見してもらいたい」と語った。

ポップアップカフェの参加費は無料。会場では、公式LINEアカウントの友達登録をすると「ブレンディ」インスタントコーヒー（70g袋）がもらえる。また、SNS投稿するとオリジナルマグカップが、アンケートに回答すると「グリコ アーモンド効果」がもらえる特典も用意している(いずれも数量限定、なくなり次第終了)。会場内混雑時は整理券で案内される予定だ。