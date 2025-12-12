【SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 超電磁マシーン ボルテスV レッツ・ボルトイン！セット】 予約開始：12月12日13時 2026年5月 発売予定 価格：14,960円 プレミアムバンダイ限定商品

バンダイは、食玩「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 超電磁マシーン ボルテスV レッツ・ボルトイン！セット」を2026年5月に発売する。12月12日13時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は14,960円。

本製品は、アニメ「超電磁マシーン ボルテスV」に登場する合体メカ「ボルテスV」を、同社の食玩シリーズ「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT]」より商品化したもの。

2025年3月に発売された「SMP 超電磁マシーン ボルテスV ブイトゥギャザーセットSPエディション」をアニメカラー仕様で再び商品化しており、PKGデザインや成形色を刷新し、さらに組立後に収納できるブリスターが付属するほか、Vの字台座も合わせて収納できる豪華仕様となっている。

「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 超電磁マシーン ボルテスV レッツ・ボルトイン！セット」

サイズ：H 約188mm × W 約90mm 素材：ABS、MABS

(C)東映