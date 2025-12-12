佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の12日の天気をお伝えします。



「最高気温はどうなのか？」

最高気温は13℃前後でしょう。11日より大きく下がるところが多い予想です。朝から昼にかけてほとんど気温が上がりません。



「天気の予想」

午前中は雲が広がっていたところもだんだんとれてきて、午後は日差しが戻るでしょう。曇りマークの時間帯も雨が降ることはありません。朝よりも夜の方が気温が低くなりそうです。



「週末の雨は？」

今週末はすっきりしない天気となりそうです。土曜日は早いところでは夕方から雨が降るでしょう。夜遅くには活発な雨雲がかかる見込みです。日曜日の朝にはやむところがほとんどですが、雨がやんだ後も雲の多い一日でしょう。



「なのか間予報」

来週月曜日には天気が回復して日差しが戻ります。しばらくは冬らしい寒さが続きますが、来週の中頃からはまた平年を大きく上回るような季節外れの気温になりそうです。農作物の管理などにご注意ください。



「1か月予報」

気象庁は11日、向こう1か月の傾向を発表しました。九州北部の降水量は平年並みの予想で、雨や雪の量は例年と同じくらいになりそうです。一方、気温はこの先しばらく平年を上回るものの、12月27日ごろからは平年並みの予想です。年末年始は寒くなりそうです。