Cake.jpから登場！絵本『パンどろぼう』コラボの特別なクッキー缶♡

大人気絵本『パンどろぼう』とCake.jpのコラボレーションによる、特別なクッキー缶がついに登場♡物語の世界観そのままに、パンどろぼうをかたどったクッキーや、かぼちゃ・ビーツ・紫芋など素材の色味をいかした焼き菓子を31枚たっぷりと詰め合わせました。小麦・卵・乳を使わずに仕上げてあり、小さなお子さまにもやさしいこだわりの内容。絵本セットも選べるので、親子時間を一緒に楽しむギフトにもぴったりです。

絵本の世界が広がる可愛いクッキー缶

2020年の発売以来、幅広い世代に愛されている絵本『パンどろぼう』。

今回発売されるクッキー缶には、メインキャラクターであるパンどろぼうの形をしたクッキーが入り、開けた瞬間からワクワクが広がります。

さらに、絵本とのセット販売もあり、読み聞かせ後のお楽しみにもぴったり♡家族の時間をより豊かにしてくれる特別なコラボレーションです。

椿屋珈琲とダッキーダックで“パンダシュー”がサンタ＆トナカイに変身♡

小麦・卵・乳不使用のやさしい味わい

Cake.jpの「家族みんなでおいしく楽しめるスイーツを」という想いから誕生した本商品は、原材料にもこだわり、小麦・卵・乳を使用していません。保存料・着色料・香料も不使用。

かぼちゃ・ビーツ・紫芋は野菜パウダーを使いながらも、野菜が苦手なお子さまでも食べやすいように仕上げられています。

サクッとほろける食感がやさしく広がり、お子さまの“はじめてのおやつ”にも◎。

全31枚のフレーバーラインアップ

『パンどろぼう』クッキー缶は、全31枚入りの豪華なアソート。単品は3,300円（税込）、絵本セットは4,830円（税込）とギフトにも手に取りやすい価格です。

内容：

-パンどろぼうクッキー（プレーン）…4枚

-星型クッキー（かぼちゃ）…4枚

-お花クッキー（ビーツ）…4枚

-お花クッキー（紫芋）…4枚

-スクエアクッキー（プレーン）…5枚

-スクエアクッキー（ビーツ）…3枚

-スクエアクッキー（ココア）…3枚

-水玉クッキー（プレーン）…2枚

-水玉クッキー（かぼちゃ）…2枚

家族の時間をもっと楽しくしてくれるスイーツ♡

『パンどろぼう』クッキー缶は、見た目の可愛さだけでなく、こだわり素材で仕上げたやさしい味わいが魅力。

絵本と一緒に楽しめるセット商品は、季節の贈り物や子どものご褒美にもぴったりです。

毎日のスイーツ時間がもっと楽しく、もっと特別なひとときに。Cake.jpならではの心温まるコラボレーションを、ぜひ家族みんなで味わってみてください♪