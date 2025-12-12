人生の折り返し地点を過ぎ、出世や金銭的な目標を達成した後に訪れる、得体の知れない「虚無感」。仕事への情熱を失い、家庭にも居場所がないと感じたとき、人は刺激を求めて禁断の果実に手を伸ばしてしまいがちです。東京都心に住む会社員の事例をみていきましょう。※個人の特定を防ぐため、事例は一部脚色しています。

「まさか、あの人が…」

社会的地位があり、家庭も円満にみえ、経済的にも成功している中年男性が、突如として不倫やハラスメント、コンプライアンス違反といった破滅的な行動に走り、すべてを失う――。昨今、こうしたニュースが後を絶ちません。有名人だけではなく、同じ職場でもそのようなケースを見聞きしたことがある人は多いでしょう。

なぜ、そのような中年男性は築き上げてきたものを一瞬で無に帰すようなリスクを冒すのでしょうか？ どのような結果になるか、わかっているはずなのに――。実は、その背景には「ミドルエイジ・クライシス」と呼ばれる、この年代の男性特有の精神状態が潜んでいます。

50代は人生の折り返し地点です。会社員の場合は定年までほんの10年程度しか残っていない、集大成の時期でしょう。若いころのような野心や夢は消え、体力と気力は極端に低下し、毎日体調がどこか悪い。いろいろな経験を積み重ねたがゆえに何事にも慎重。その姿は若い部下たちから「保身に走ったやる気のない老害」と揶揄されることさえあります。自分の社会人生活とはなんだったのか、これから先、どうやって過ごしていけばいいのか、見失いつつある世代なのです。

特に、若いころから優秀な実績を積み上げてきた男性ほど、この危機が深刻化しやすい傾向があります。正直なところ仕事にはすでに飽きていて、出世欲もない。金銭で買えるものはほとんど手に入れた。なのに、心の奥底にあるのは強烈な「焦燥感」と「虚無感」。これを埋めようとするとき、破滅的な行動に走りがちなのです。不倫行為がその典型例でしょう。学生のころから優秀で決してはめを外さなかった優秀な男性が、突然、中年を超えてから不倫の恋に没入し身を滅ぼしていくわけです。

本人たちが求めているのは単なる性的快楽ではありません。若いころに信じられた「エネルギッシュな自分」を、また取り戻そうとする行為なのです。しかし立場がある男性ですから、その代償は大きく、社会的にも経済的にも取り返しのつかないものとなります。ある事例をご紹介します。

年収3,200万円、タワマン、ポルシェ…成功者の憂鬱

＜事例＞

Fさん 52歳

外資系生命保険会社に勤務 支社長

年収 3,200万円

妻Mさん 49歳

専業主婦

Fさんは、都内にある外資系生命保険会社で支社長を務めています。年収は3,200万円。インセンティブ給が大半を占めるとはいえ、十分な年収を誇っています。28歳のときに証券会社から生命保険会社の営業職に転職しました。入社早々から優秀な成績を出し続け、社内表彰の常連に。年収は一時期8,000万円を超えていたことがあります。39歳で営業管理職にキャリアチェンジし、営業所長からスタートして42歳で支社長へと昇進しました。生命保険業界の典型的な成功者の1人です。

支社長になると同時に都心に1億6,000万円のタワーマンションも購入しました。いつも高級スーツに身をつつみ、革靴を磨く職人が週に一回、支社長室に出入りします。ポルシェで通勤し、支社のメンバー約100人を前に朝のミーティングでマイクを持って語りかける姿は、若い営業マンたちの憧れでした。

ところが50歳になったころ、軽いメンタル不調を発症します。原因はわかりません。昼になると異常な疲れに襲われるように。革靴が自分の足を縛り付けているかのような錯覚に悩まされることもしばしば。毎日毎日、決まって体調がよくありません。部下の前では元気なふりをし続けていましたが、1人になるとひどく疲れ、ため息ばかりなのです。

体調不良のせいなのか、それとも違う原因があるのかわかりません。ただ、Fさんが自分の仕事にすっかり情熱を失いつつあるのは確かでした。

出勤前、妻についたウソ

そんなある朝のこと。玄関で靴を履いていると妻のMさんが訊きます。

「今日も遅いの？」

Fさんは妻とは目を合わせずに答えます。

「うん、今日は新人の同行があるから、夜遅くなるよ。いってきます」

実はそれは嘘でした。妻には毎日のように嘘をつき続けています。今日は会社に出社する予定はありません。会いに行くのは一人の女性。それは直接の部下である、営業社員のKさん。Fさんと不倫関係になって半年になります。2人は支社のメンバーにみられないようにするために、別々に北陸新幹線で長野県の片田舎の駅にいき、そこで待ち合わせるのが常です。

これがどれほど破滅的な結果を招くのか、Fさん自身は理解できるはずでしょう。しかし、体調不良やメンタルの不調のせいか、正常な判断ができなくなっていたのかもしれません。

妻との関係が冷えた原因

Fさんと妻のMさんとの夫婦関係は冷え切ったものになっていました。原因のひとつは、一人娘の不登校。

中学2年生から不登校となったのは、父親であるFさんによる教育虐待が大きく影響しています。中学に入学したころから勉強が苦手で、成績は学年でほぼ最下位の娘に対し、努力が足りない、怠け者だ、行ける高校がないなどと毎晩のように叱責したのです。不登校のまま中学を卒業しましたが、高校に行かず自宅にこもる娘に対し、Fさんは「高卒認定試験を受けて大学に入学するという選択もある」などと追い打ちをかけるようなことを言い続けました。

ある日、妻Mさんから、娘は茨城県にある妻の実家で当面暮らすことになったと聞かされます。そして父Fさんとは二度と会いたくないといっているということも。Fさんは慌てて娘の携帯に電話をしましたが、LINEも含めすべてブロックされているのがわかりました。

それから妻Mさんと二人暮らしです。Fさんが娘と過ごせたのは15歳のときまで。運動会や卒業式といった学校行事には一切顔を出さず、仕事を優先してきました。娘と向き合うのは、成績をなじり、叱責するときだけ。「父親らしいことはなにもしていない」と、そのことを妻に責められ続けました。

さらにもうひとつ、妻Mさんとの関係を悪化させた原因があります。妻Mさんの4歳年上の兄が48歳で脳卒中を発症したときのこと。発症直後は言葉を発することもできず、左半身が完全に麻痺していました。急性期病院での2ヵ月の入院と回復期病院での4ヵ月の入院を経ても、回復はほんのわずかでした。

兄は独身であったため実家で介護をしながら、デイケアに通いリハビリに取り組むことに。妻Mさんと両親、妻の妹がヘルパーの助けも借りながら交代でベッドからの移乗や排せつの世話を行い、デイケアに送り出すという日々となりました。都心から茨城県南まで頻繁に通う日々があまりにもハードに思えたFさんは、ついこんなことをいってしまいます。

「生命保険から高度障害保険金が7,000万円おりたじゃないか。施設に預けてもいいと思うよ」

その生命保険は、かつてFさんが義兄に売ったものでした。療養のために使えるお金があるのだから有効に使おうよという意味で発言したのですが、妻Mさんは激怒しました。

「よくそんな無神経なことがいえるよね？ なぜ兄を自宅で介護しているか気持ちわかる？ 兄の後遺症は重症だけれど、毎日のように会って手足をマッサージしてあげていると、変化がわかるの。少しだけど、腕が動くようになった。丸まっていた手が少し開くようにもなった。歩けるようになるにはまだ数年先かもしれないけど、まだ40代だし、家族みんな希望を持っているの」

夫Fさんは、しまったと思いました。Fさんにとって介護も脳出血も身近な人で経験したことがないのです。生命保険の勧誘トークのなかにしかその単語はなく、いつも机上の知識だけで語っていました。

「施設に預ければ楽になる？ あなた妻の私に関心を持ったことある？ 人の気持ちって理解できませんか？ あなたが兄と同じ状態になったら、保険金で施設に預けて私は離婚しますから。財産分与はきっちりもらいます。そういうことでしょう」

それから深夜まで、妻Mさんからは他人に対する無関心さと無神経さについて、かなり口汚く罵られてしまいました。

「保険を売って成功者気取りだけど、定年したらタダのおっさんでしょ？ なにを勘違いしているの？ 学生時代も受験の点数ばかり追いかけて人の気持なんかわからない子供だったんでしょ？ だから自分の娘の心も壊すんだよ。自覚ある？」

娘を壊したというのはあまりにきつい言い方でした。その娘も介護を手伝っているとのこと。Fさんは娘のそんな姿を想像すらしたことがありませんでした。気にしていたのは、娘が父親の自分を無視しているということばかり。確かに身勝手な人間だという自覚はあります。妻がまだFさんと同居しているのは、娘の経済的な基盤を守るためかもしれません。

妻との関係は悪化の一途を辿り、職場と正反対に家庭では尊敬されることなど一切ありません。

仙台出張の夜、祝杯をあげた先…

Fさんの心の隙間を埋めたのは、部下のKさん（30歳）でした。Fさんの部下の営業所長がリクルートした営業社員。前職は住宅メーカーの営業職です。仕事の飲み込みはいまいちで営業成績はぱっとしないものの、人当たりがよく、支社のムードメーカーでした。プライドの高い男性営業社員が多い会社のなかで、Kさんは明るい性格で、支社長のFさんが特に目をかけるようになったのです。

入社から一年が過ぎたころ、営業先が枯渇して困っているKさんに、Fさんは自分がかつて販売した法人客への追加販売を任せることにしました。仙台にある中小企業へ2人で出向き、Fさんがすべての商談を行い、追加契約をもらって、Kさんの成績とするのです。これでKさんが営業成績の査定をクリアできるという目論見でした。

仙台での商談は夕方から。大きな金額の商談となりましたが、支社長Fさんの力によって無事申し込みとなりました。喜びを爆発させるKさんと仙台でそのまま祝杯をあげようということになり、その夜は県内のホテルに宿泊することに。そして、そこで支社長Fさんは部下であるKさんと関係を持つに至ったのです。

FさんがKさんにのめり込むのに時間はかかりませんでした。Kさんとは、妻Mさんとはできない会話ができ、仕事の悩みも打ち明けられる。それを受け止めてくれるKさんに、Fさんは少しずつ依存しはじめました。

支社のメンバーからは支社長によるKさんへの付け替え成績に対し、露骨なえこひいきだという批判が起きているようでした。Kさんの担当の営業所長も、支社長に感謝しつつ、あまりにも契約が大きすぎてほかのメンバーが不満を持っていると懸念を伝えてきました。

支社長FさんはKさんと密会する機会が増えると同時に、支社のメンバーにみられる危険を感じ、遠方で待ち合わせをするようになりました。北陸新幹線を使って軽井沢まで行き、そこで会うのです。Kさんと会う回数は急速に増え、二人とも会社には仕事と偽って逢瀬を重ねるように。

その後もFさんがKさんに契約を付け替えることが続き、Kさんは社内表彰制度に入賞するほどでした。その急な変化に支社メンバーの不満は日増しに大きくなり、部下の営業所長数名からも、「支社長の付け替え契約は金融庁の監督指針でも不正行為とされています」と、コンプライアンス違反を正すよう忠言されました。

「そもそも、決算書も読めないKさんがどうやって法人契約の意向を確認したのですか？ Kさんが自分の力で法人のニードを把握できたとは思えませんね」と、Kさんの能力にそぐわない契約内容について、営業所長たちは一斉に支社長を批判しはじめます。

しかし口先でごまかすFさん。Fさんは仕事よりも不倫関係に夢中になっていました。「お前ら所長連中が新人を教育できないから俺が代わりに成績を作ってやっているんだろう！」とFさんが声を荒げる場面もありました。

営業所長は冷静に問いただそうとします。

「支社長、正直にいうと、支社長とKさんが不倫しているのではと噂している社員もいます。どうなんですか」

鼻で笑って無視をするFさんでしたが……。

“彼女”への気持ちがエスカレート

次第にFさんの行動は常軌を逸していきます。Kさんを束縛し、毎日何回も電話をかけては居場所を聞き、同僚の男性営業社員と会話していると露骨にふてくされる。そんなFさんに対して気持ちが離れはじめたKさん、Fさんと距離を置こうとしますが、さらにFさんの執着は強くなっていきます。

メッセージアプリでの連絡を無視していると、今度は自宅マンションに押しかけるように。LINEの大量のメッセージ、数百回におよぶ着信履歴など、Kさんは会社に行くのも怖くなってきて欠勤することが増えました。

「俺があれだけ成績を作ってやったのに、裏切るのか」 立場を利用した圧力、大量のメッセージ、数百回におよぶ着信履歴。それはもはや恋愛ではなく、パワーハラスメントであり、ストーカー行為でした。

そして、ついにKさんは精神的に追い詰められ、会社の本部にある「コンプライアンス・ホットライン（内部通報窓口）」に通報したのです。提出された証拠は、Fさんからのハラスメント的なメッセージの数々と、不適切な顧客割り当ての記録でした。

事態を重くみた本社は、Fさんに対して厳正な処分を下しました。社内秩序を乱し、公私混同で部下にハラスメントを行った事実は重く、「支社長解任」および「ヒラの営業社員への降格」を言い渡しました。解雇ではなく降格だったのは、Fさんが築いた巨額の法人契約を、会社が維持したかったからでしょう。もしFさんを解雇すれば、Fさんはその顧客を連れて他社へ移ってしまうかもしれません。会社は、Fさんを売るための駒として残す道を選んだようです。

Fさん自身、営業マンとして優秀であった自負があり、いまでも顧客を抱えているため、おそらく金銭的に困窮することはないだろうと考えています。むしろ営業成績によっては、支社長時代の年収よりも高くなる可能性もあります。

営業所長たちからは軽蔑のまなざしを向けられるのが辛いときもありますが、一部の営業社員たちからは「Fさんもヤンチャしすぎましたね。まあ、俺らは気にしませんよ」とからかわれつつ、受け入れてもらったことが不幸中の幸いでした。ただしFさんの仕事への情熱は冷めたままなので、これから本当に再起できるのかはわかりません。

この騒動は、当然ながら妻Mさんの知るところとなりました。話し合いを持つこともなく、静かな離婚。一言だけいわれたのは、「思考も行動もまともじゃないので、病院で診察したほうがいいよ。性依存と呼ぶの、あなたの行動は」でした。

幸い自宅マンションは購入時より値上がり、価格で売却ができ、アンダーローンに。生命保険をすべて解約し、預貯金と合わせて財産分与としました。中学卒業と同時に没交渉となった娘にはもう会える機会はなさそうです。都内の安い賃貸マンションを借りて引っ越しました。

定年退職まであと10年ほど。「会社員としての余生」を、保険営業をしてほどほどに頑張れたらいいなと考えていますが、実のところ仕事などどうでもよく、新しい恋愛関係を探したいとまた思っています。

身体と心が弱ってしまった中年男性が、自信を取り戻したいがあまりに一度暴走すると、もう元には戻れないのかもしれません。Fさんは心身の不調を治療するつもりはなく、もっと強い刺激があれば自分はまた元気になるはずだと考えています。

長岡理知

長岡FP事務所

代表