絶景だと思う「近畿地方の城」ランキング！ 2位「竹田城跡（兵庫県）」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
日本には、歴史と文化を感じさせる美しい城が数多く点在します。天守閣からの壮大な眺めや、四季折々に変わる風景、城ごとに異なる魅力は、多くの人々を惹きつけてやみません。では、その中でも「一度は訪れてみたい」と思わせる絶景の城とは、一体どこなのでしょうか？
All About ニュース編集部では、2025年12月4〜5日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、日本の城に関するアンケートを実施しました。その中から、絶景だと思う「近畿地方の城」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「山頂に築かれた石垣が雲の上に浮かび上がる光景は、日本の城郭の中でも唯一無二の美しさ」（40代男性／大阪府）、「雲海に浮かぶ姿が『日本のマチュピチュ』といわれていて、神秘的で絶景です」（50代女性／広島県）、「竹田城跡が絶景だとされる理由は、雲海に浮かぶ『天空の城』と呼ばれる幻想的な景観と、400年以上前の姿をほぼそのまま残す壮大な石垣が、四季折々の自然と調和して見られるからです。特に秋から冬にかけての早朝、雲海に包まれる姿が『日本のマチュピチュ』や『ラピュタの城』とも称され、多くの人々を魅了しています。」（60代男性／福岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「白鷺城の名の通り、青空や新緑、そして堀の水面に映える優美さが圧倒的な絶景です。どの角度から見ても絵になります」（60代男性／香川県）、「真っ白な天守が青空・桜・紅葉など季節の色にめっちゃ映える」（20代女性／東京都）、「広大な敷地の立派なお城で、天守閣からの眺めは絶景でした」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年12月4〜5日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、日本の城に関するアンケートを実施しました。その中から、絶景だと思う「近畿地方の城」ランキングの結果をご紹介します。
2位：竹田城跡（兵庫県）／53票兵庫県朝来市にある竹田城跡は、標高353.7メートルの山頂にある山城の跡です。秋から冬にかけての早朝に発生する濃霧が眼下の盆地を覆い、その雲海に浮かび上がる姿から「天空の城」として知られ、多くの観光客を魅了しています。石垣のみが残る姿は、歴史の重みと自然の壮大さを感じさせ、特に紅葉の時期は絶景です。
回答者からは「山頂に築かれた石垣が雲の上に浮かび上がる光景は、日本の城郭の中でも唯一無二の美しさ」（40代男性／大阪府）、「雲海に浮かぶ姿が『日本のマチュピチュ』といわれていて、神秘的で絶景です」（50代女性／広島県）、「竹田城跡が絶景だとされる理由は、雲海に浮かぶ『天空の城』と呼ばれる幻想的な景観と、400年以上前の姿をほぼそのまま残す壮大な石垣が、四季折々の自然と調和して見られるからです。特に秋から冬にかけての早朝、雲海に包まれる姿が『日本のマチュピチュ』や『ラピュタの城』とも称され、多くの人々を魅了しています。」（60代男性／福岡県）といった声が集まりました。
1位：姫路城（兵庫県）／104票兵庫県姫路市にそびえる姫路城は、白漆喰総塗籠造りの鮮やかな白鷺のような姿から「白鷺城」とも呼ばれ、日本で初めてユネスコ世界遺産に登録された城郭です。大天守をはじめとする8棟が国宝に指定されており、その美しさと規模は日本が世界に誇る宝。特に桜の季節は、白い城と薄桃色の花々が織りなすコントラストが息をのむ絶景となります。
回答者からは「白鷺城の名の通り、青空や新緑、そして堀の水面に映える優美さが圧倒的な絶景です。どの角度から見ても絵になります」（60代男性／香川県）、「真っ白な天守が青空・桜・紅葉など季節の色にめっちゃ映える」（20代女性／東京都）、「広大な敷地の立派なお城で、天守閣からの眺めは絶景でした」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)