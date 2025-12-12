高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。

【写真】リヨがトキに会いに来て…

12月12日第55回の最後に、第12週「カイダン、ネガイマス。」の予告が放送され、話題になっています。

＊以下第55回のネタバレと次週予告の内容を含みます。

＜第55回あらすじ＞

リヨ（北香那さん）の恋が終った。

翌朝、出勤するトキの前にリヨが今までの応援のお礼に現れる。

お礼のついでに発したリヨの一言に、トキは動揺する。

一方、ヘブンを迎えに来た錦織（吉沢亮さん）の様子がどこかぎこちない。

ヘブンにある質問をした錦織は、その翌朝迎えに現れなかった。

＜ドラマで流れた予告＞

ヘブンの家。ヘブンがふすまを開けて出てくる。

「先生のお力になってほしい」と錦織の声が重なる。

蛇と蛙が会話をしている。

「次回、ついにあれが来るのよ」

「あれ？」「あれよ〜」

「えっ、どのあれ？」「あの、あれよ！」

ヘブンの前には僧侶がいる。何かを唱えているようだ。

「お待たせいたしました」

遊郭にいるなみ。松江の街で、振り返るサワが映る。

場面が変わり、真剣な表情の錦織。

「怪談を教えてさしあげてくれないか？」と話す。

向かい合って座るトキとヘブン。

ろうそくに火を灯すトキ。炎の向こうのトキの顔がアップになる。

目を閉じ、心を静めているように見える。

「お待たせいたしました」と目を開け、話し始めるトキ。

蛇と蛙が「来た〜」と声を合わせて――。

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。