「焼肉屋で働いておりました」元テラハメンバー、制服姿の報告投稿に「接客を是非受けてみたい笑」の声！
恋愛バラエティー番組『テラスハウス』（フジテレビ系）に出演し、現在はグラビアアイドルなどで活躍する林ゆめさんは12月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。「焼肉屋で働いておりました！」と明かしました。
【写真】店の制服を着た林ゆめ
コメントでは「開店おめでとうございます」「白の制服姿が似合ってる これで富良野に行く目的が増えたね ゆめちゃんの接客を是非受けてみたい笑」「すげ〜焼肉屋さんだね」「ゆめ様コックコートめっちゃ似合ってます」「べっぴん」「可愛い過ぎる〜」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「これで富良野に行く目的が増えた」林さんは「X全然してなかった！富良野で焼肉屋で働いておりました！富良野周辺に来る際はぜひ 和牛焼肉にくだらけ富良野へ」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は、焼肉店の制服に身を包み、花束を手に持った自身のソロショットです。2枚目では、店の外観を見ることができます。
「ゆめ本当に凄い！！！」6日には自身のInstagramで、焼肉店のオープンを報告するとともに、店の魅力や熱い思いをつづっていた林さん。ファンからは「ゆめ本当に凄い！！！！！！！！！」「今度食べにいくね」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
