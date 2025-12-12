今年、9年の時を経て復活したスマートウォッチPebble（ペブル）。

シンプルで人気だった｢Pebble｣創業者が、新スマウォでリベンジを果たす

新たなガジェットとして、指輪型のボイスレコーダーIndex 01を発表しました。

Pebbleらしいシンプルさ

勘違いしないでくださいね。これ、スマートリングではありません。指輪の形をしたボイスレコーダーであり、それ以下でも、それ以上でもありません。

Pebbleいわく、脳の「外部メモリ」というIndex 01。ステンレス製の指輪にボタンとマイクを搭載。ボタン長押しで話すと、その内容をスマホに送信（指輪とスマホのデータ送信は暗号化）。ネットもサブスクも不要。なんと充電すら不要で数年使用OK（2年程度を想定）。バッテリーが切れたらリサイクルに出すという驚きの使い切りタイプです。充電できる仕組みにすると、指輪がでかく、価格が上がってしまうので却下したとのこと。

Image: Pebble

アイデアのメモや忘れ物防止など、メモとペンの代替のみを目的として、究極にシンプルなPebbleらしいガジェットになっています。

防水仕様あり。カラバリはシルバー、ゴールド、ブラックの3色。サイズは6から13まで。価格は99ドル（約1万5000円）で現在予約受付中（現在75ドルのセール価格中）。発送は来年3月を予定しています。

Image: Pebble

ワイヤレスヘッドホン nwm ONE 39,600円 Amazonで見る PR PR

Source: Pebble