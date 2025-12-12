不二家「ハートチョコレート」の客室が登場へ！ 星野リゾートBEBコラボで限定スイーツも提供
「不二家」の人気商品「ハートチョコレート」と、若い世代のためのホテルブランド“BEB by 星野リゾート”のコラボキャンペーンが、2026年1月15日（木）から、茨城・土浦市にあるBEB5土浦などで順次開催される。
【写真】自分で絞れる！ 限定スイーツ「2色の盛れるモンブラン」が新登場！
■テーマは“ハートを贈ろう”
今回で5年目を迎え開催される「スウィートハートルームステイ」は、“ハートを贈ろう”をテーマに、バレンタインデー＆ホワイトデーに合わせたかわいらしいコンテンツが展開される期間限定の特別な宿泊プラン。
ハートがあふれるコラボルーム“スウィートハートルーム”は、描き下ろしのペコちゃんやポコちゃん、「ハートチョコレート」をあしらい、さまざまなグッズで装飾した客室で、宿泊するとウェルカムスイーツやオリジナルハンドタオル、メッセージステッカーがもらえる。
また、BEBカフェでは本コラボ限定スイーツ「2色の盛れるモンブラン」が新登場。紅芋、栗、焼き芋など、地域の特徴を活かしたオリジナルモンブランペーストをゲスト自身で絞り、最後に「ハートチョコレート」をトッピングして仕上げる体験が楽しめる。
さらに、ペコちゃんと「ハートチョコレート」をモチーフにしたフォトスポットがパブリックスペース「TAMARIBA（タマリバ）」で展開されるほか、キャンペーン期間中の宿泊者には「1枚ミニハートチョコレート（ピーナッツ）」とコラボ限定のメッセージステッカーが配布される。
