九州自動車道筑紫野IC付近で渋滞 事故による影響（12月12日午前10時5分現在）

2025年12月12日 10時11分

ハイウェイ交通情報によると、12日午前10時5分現在、九州自動車道筑紫野IC付近で発生した事故の影響により、渋滞が発生している。▶NEXCO西日本・交通情報

西日本新聞