「こんなことが起こり得るのか」「日本と韓国がひっくり返った」英メディアのW杯出場国“格付け”に韓国唖然！「日本はGS突破さえ困難だと予想する声もあったのに…」
来夏の北中米ワールドカップで、グループFに入った日本は、オランダ、チュニジア、欧州プレーオフB（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）の勝者と対戦する。
一方、アジアのライバルである韓国はグループAで、共催国のメキシコ、南アフリカ、欧州プレーオフD（デンマーク、北マケドニア、チェコ、アイルランド）の勝者と同居した。
この程、英国メディア『Football 365』が発表したワールドカップ出場国のパワーランキングでは、日本が12位、韓国は17位だった。
これを受けて、韓国メディア『スポーツ朝鮮』は、「こんなことが起こり得るのか。初めてひっくり返った。韓国が17位、日本は12位、英メディアのワールドカップ『パワーランキング』が発表。１位はメッシのアルゼンチン」と題した記事を掲載。「韓国と日本のパワーランキングがひっくり返った」と報じた。
「韓国は17位だった。 Football 365は、『韓国は1982年以来、ワールドカップを欠場したことがない』と報じた。『予選で好成績を収め、念願の開催国の一つをポット１で引き当てた」と付け加えた。日本は韓国よりも上位の12位だった。Football 365は、『1998年のワールドカップ以来、コンスタントに出場している。アジア予選も好成績で突破してきた。グループFのオランダとの対戦は厳しいものになるだろう』と説明した」
記事は、米英を拠点とする大手メディア『The Athletic』の格付けは、日本（20位）より韓国（17位）の評価が高かったと強調。「日本を韓国より下位に位置付け、グループステージ突破さえ困難だと予想する声もあった。しかし、英国メディアは日本代表の客観的なパフォーマンスを評価し、より高い評価を与えた」と続け、こう締め括っている
「世界のメディアは、アジア各国のワールドカップ予想をまちまちにしている。韓国と日本が共に勝利を収められるのか、それとも予想外の展開が待ち受けているのか、注目が集まる」
森保ジャパンの評価は気になるようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
