俳優の北川景子が１２日、ＮＨＫ「あさイチ」に生出演。朝ドラ「ばけばけ」で反響を呼んだ物乞いシーンについて振り返った。

北川は「ばけばけ」で武家の奥方・タエを演じている。夫が病死したため一気に極貧となり、物乞いとなって命を繫いでいた。

美しかったタエがまさかの物乞いに…。衝撃の姿はネットでも反響を呼んでいたが、物乞いシーンは大勢のスタッフによって必死に北川を汚していた。「髪を乱す方とか、顔は泥っぽいファンデーションで汚したり、爪の間を汚したり。肌もお風呂に入ってないので黒く塗ったりしてるんです。襟も汚して」と振り返った。

その汚し方についても「私は実際、もっと汚いでしょうから、髪を結っている時点で違うとか、もっとバラバラ落ちているはずだし、もっとやりたかったが、監督やプロデューサーさんから『汚すぎるのはちょっと』みたいな感じで。朝から見るのは衝撃が強すぎるということもあったんでしょうけど、ギリギリのラインを攻めながら完全なる物乞いに見えるようにしたかったが、周りに止められながら、このぐらいでとどまった」と明かした。

妥協点があの姿だったのか？と聞かれ「そうなんです。本当はもっと、誰が結ったの？誰が着付けたの？ってところになってしまうので。女中もいないので。そこも考えた」というが「映像を見たらつらすぎますよね。このぐらいが、皆さんがおっしゃる通り、ちょうどいいところだったのかな」と理解。

「もうちょっとやらないと、物乞いと呼べないという心配があった。皆さんの目に触れたときに、こんなに整ってないでしょう、物乞いなんだからとなるのが一番怖かった」と正直な気持ちも吐露。「やるならとことんやり抜きたかったが、十分だったかもしれない」と笑って振り返っていた。