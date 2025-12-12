テレビは叩く、ファミコンはフーフー！ 昭和の“力技メンテ”が面白すぎる【眠れなくなるほど面白い 図解 昭和の話】

テレビは叩けば直る!? 家電は物理的対応が基本

壊れたらまず叩いてみる

昭和の家庭でおなじみだったのが「テレビは叩けば直る」という不思議な信念。画面がちらついたり音が出なくなったりしたときは、家族の誰かがテレビの上部を叩きました。すると、なぜか直ってしまうことも少なくありませんでした。今では考えられない物理的な対処法が、当時は生活の知恵のひとつだったのです。

このように叩いて直るのは、家電の内部で接触不良が起こった際、叩くなどして振動を与えることで、一時的に接触が回復するためともいわれます。もちろん根本的な解決にはならず、再び不調になることもしばしばでしたが、修理に出すより手軽で効果的だとされていました。

同じように、ファミコン世代には「カセットが反応しないときはフーフーと息を吹きかける」という習慣がありました。これはホコリを取り除こうとする行動でしたが、実際には息に含まれる水分が基板を傷める可能性もあり、発売元の任天堂は推奨していません。それでも子どもたちにとっては、ゲームが復活するおまじないだったのです。

現在ではデジタル化と保証制度の充実で、利用者が物理的に手を加える余地はほとんどなくなりました。家電はむしろ「変に刺激を与えてはいけない」「触ってはいけない」ものとしてとらえられています。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 昭和の話』監修：町田 忍