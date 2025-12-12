長濱ねる、両親の還暦に贈り物「すごく喜んでくれました」
俳優の長濱ねるが12日、東京・渋谷でパフォーマンスフットウェアブランド『HOKA Shibuya』のオープニングセレモニーにゲストとして参加した。
【全身ショット】真っ白！スポーティーな服装も似合う長濱ねる
HOKAのアパレルを着用して登場。普段から愛用しているそうで、シューズについては「素足よりも足が軽くなる」と魅力を語っていた。
BONDIシリーズが好きだそうで「厚いソールが歩みを後押ししてくれる」とアピールし「BONDIは本当に大好きで。両親が昨年、還暦になったんです。母と父におそろいで2人にプレゼントしました。すごく喜んでくれました。父は毎朝ウォーキングをしているんですけど、ウォーキングで活用してくれたり。この間、両親が上京して私に会いにきてくれた時は2人ともHOKAを履いてきてくれて、うれしかったです」とにっこり。来年の目標を問われると「来年はより一層アウトドアになりたい。両親と、どこかに旅行に行きたいな。山登りも興味がある。アクティブな気持ちがお仕事につながるといいな」と笑顔で話していた。
HOKAは、国内では初となる3フロア構成の直営ストア『HOKA Shibuya』を12日からオープン。スポーツドリンクの入った樽で鏡開きを行った。
