長濱ねる、今年の漢字は「縁」 理由も明かす「このお仕事を始めて、ちょうど10年にあたる節目の年で」
俳優の長濱ねるが12日、東京・渋谷でパフォーマンスフットウェアブランド『HOKA Shibuya』のオープニングセレモニーにゲストとして参加した。
【全身ショット】真っ白！スポーティーな服装も似合う長濱ねる
HOKAのアパレルを着用して登場。普段から愛用しているそうで、シューズについては「素足よりも足が軽くなる」と魅力を語っていた。
また、イベントでは自身の“今年の漢字”を発表。墨と筆を使った本格的な「縁」というフリップを見せた長濱は「3枚ほど練習して書きました」と照れ笑い。理由については「2025年は、このお仕事を始めて、ちょうど10年にあたる節目の年で。これまで出会ってきたたくさんのご縁だったり、今年新たに出会った、ご縁だったり、改めて自分が今まで積み重ねてきたもの、つながりを振り返る機会の多い1年だったと思いました。ご縁を結び直したような感覚があって、この漢字にしました」と説明していた。
HOKAは、国内では初となる3フロア構成の直営ストア『HOKA Shibuya』を12日からオープン。スポーツドリンクの入った樽で鏡開きを行った。
