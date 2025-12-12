俳優の谷原章介（53）が12日、MCを務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。カーリング女子のフォルティウスがミラノ・コルティナ五輪出場を決めたことについてコメントした。

フォルティウスは10日（日本時間11日）にカナダで行われたミラノ・コルティナ五輪最終予選の女子プレーオフでノルウェーを6―5で下し、五輪出場権を手にした。

日本女子は8大会連続の五輪出場。スキップの吉村紗也香（33）にとっては、北海道・常呂高3年だった10年バンクーバー大会から5度目の挑戦でつかんだ涙の五輪切符になった。チーム存続の危機や23年12月の第1子出産を経てたどり着いた悲願の舞台。番組では吉村の高校、大学時代の同級生らによるVTRコメントも放送し、苦節を乗り越えてつかんだ五輪までの道のりを紹介した。

谷原はフォルティウスの五輪切符を祝福。その上で「今まで吉村さんってロコ（ロコ・ソラーレ）が日本代表を勝ち取る“最後のライバル”“最強の敵”みたいにメディア上でずっと扱いを受けていて、NHKのドキュメンタリーなんかでロコのものを見ると、このライバルが強いとなってた」と“ラスボス”扱いだったと指摘。「今年のはじめの方に吉村さん側の視点の彼女がどう苦労して、どういう道のりを歩んできたかというドキュメンタリーを見たら、今度は吉村さんに思い入れが…」と語り「メディアの報じ方って本当に難しい、問題あるなと思いますね」と持論を口にした。