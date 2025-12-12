セルソースは大幅安で年初来安値更新、２６年１０月期赤字転落 セルソースは大幅安で年初来安値更新、２６年１０月期赤字転落

セルソース<4880.T>は大幅安。連日で年初来安値を更新した。１１日取引終了後、２６年１０月期連結業績予想について売上高を３４億１８００万円（前期比７．９％減）、営業損益を１億７０００万円の赤字（前期１億６６００万円の黒字）と発表。赤字転落を嫌気した売りが出ている。



構造転換による売り上げ構成の変化のため、加工受託サービスなどの既存事業の減収を予想。また、研究開発など戦略的な先行投資も見込む。なお、同時に発表した２５年１０月期連結決算は売上高が３７億１１００万円（前の期単独４３億５５００万円）、営業利益が１億６６００万円（同１億２９００万円）だった。



また、あわせて現在のプライムからスタンダードへの市場区分変更を申請する方針を明らかにした。現時点の事業規模や市場状況を鑑み、中長期的な企業価値向上に資すると判断した。



出所：MINKABU PRESS