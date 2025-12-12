１２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５５円７０銭前後と前日の午後５時時点に比べ３５銭程度のドル安・円高となっている。



１１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５５円５９銭前後と前日に比べ４０銭強のドル安・円高で取引を終えた。前週分の米新規失業保険申請件数が弱い内容となったことを受けて一時１５４円９５銭まで軟化した。



ただ、この日の東京市場のドル円相場は下げ渋る展開。時間外取引で米長期金利の低下が一服しているほか、日経平均株価が大幅高となっていることからリスク選好的なドル買い・円売りが入りやすくなっている。日本の財政悪化懸念が根強いことも円の重荷で、午前９時３０分ごろには１５５円７０銭台を回復した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７４１ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００５０ドル弱のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８２円７９銭前後と同３０銭強のユーロ高・円安で推移している。



