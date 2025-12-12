ＰＯＰＥＲ<5134.T>がストップ安の水準となる前営業日比１５０円安の６７３円でウリ気配となっている。同社は１１日の取引終了後、２５年１０月期の単独決算発表にあわせ、２６年１０月期の業績予想を公表。今期の売上高は前期比２．６％増の１４億２５００万円、経常利益は同５１．７％減の８３００万円を見込む。減益予想を示したとあって、失望売りがかさんだようだ。



２５年１０月期の売上高は前の期比２９．７％増の１３億８９００万円、経常利益は同２．５倍の１億７２００万円となり、計画を上振れして着地した。学習塾向け業務管理フォーム「Ｃｏｍｉｒｕ」において大手教育事業者のカスタマイズ案件や課金生徒ＩＤ数の着実な積み上げがあって、収益を押し上げた。今期はカスタマイズ開発などの一時的なスポット売り上げが減少する前提としたほか、構造改革と戦略的投資を実行する１年と位置付け、システムの基盤強化や人材確保に経営資源を集中的に投下する。



出所：MINKABU PRESS