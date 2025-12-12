藤本主税監督が長野との契約更新、今季はJ3で自動残留圏ワースト「何がなんでも皆さんの期待に応えたい」
AC長野パルセイロは12日、藤本主税監督の契約更新を発表した。
藤本監督は今季から長野の監督に就任するも、1年目はJ3で自動残留圏ワーストの19位に終わった。来季に向けて以下のようにコメントしている。
「強い決意の中で、全身全霊でクラブのため、チームのために邁進して参ります。2026シーズンはまず百年構想リーグとなります。勝ちにこだわる姿勢を全面に出し、躍動感のある、エキサイティングで、エネルギッシュなチームを作り上げていきます。共に戦い、苦楽を共にしてくれるパルセイロサポーターの皆さんが本当に大好きです。何がなんでも皆さんの期待に応えたい。その想いが来季への原動力になっています。どうか、2026シーズンも変わらぬ熱いご支援、ご声援を何卒宜しくお願い致します」
